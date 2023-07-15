Толстый ворчливый кот и очень усталый хорек — объявлены претенденты на Comedy Pet Photo Awards

Жюри конкурса Comedy Pet Photo Awards отобралалучшие фотографии, претендующие на победу в 2023 году. Премия проводится в четвертый раз, и в ней участвуют самые смешные фотографии домашних животных.
В этом году в список претендентов попало немало забавных снимков. Здесь и котенок, не подозревающий об «атаке» со спины, спящая в обнимку с игрушкой орангутанга собака, толстый ворчливый кот и очень усталый хорек. Есть пять номинаций: «Собака — наш лучший друг», «Кошки — наши замечательные друзья и питомцы», «Могучая лошадь», «Остальные большие и маленькие существа» и «Домашние животные, похожие на своих хозяев».
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