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Толстый ворчливый кот и очень усталый хорек — объявлены претенденты на Comedy Pet Photo Awards

Толстый ворчливый кот и очень усталый хорек — объявлены претенденты на Comedy Pet Photo Awards

Автор:
15 июля 2023 09:23
Сообщество : Животные
Метки: Ferae   Фотографии   домашние животные   конкурсы   кот   собака   хорек   черепахи   
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Жюри конкурса Comedy Pet Photo Awards отобралалучшие фотографии, претендующие на победу в 2023 году. Премия проводится в четвертый раз, и в ней участвуют самые смешные фотографии домашних животных.

В этом году в список претендентов попало немало забавных снимков. Здесь и котенок, не подозревающий об «атаке» со спины, спящая в обнимку с игрушкой орангутанга собака, толстый ворчливый кот и очень усталый хорек. Есть пять номинаций: «Собака — наш лучший друг», «Кошки — наши замечательные друзья и питомцы», «Могучая лошадь», «Остальные большие и маленькие существа» и «Домашние животные, похожие на своих хозяев».


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Метки: Ferae   Фотографии   домашние животные   конкурсы   кот   собака   хорек   черепахи   
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1  комментарий
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yuriysand Час назад
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
19546



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