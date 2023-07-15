Толстый ворчливый кот и очень усталый хорек — объявлены претенденты на Comedy Pet Photo Awards

В этом году в список претендентов попало немало забавных снимков. Здесь и котенок, не подозревающий об «атаке» со спины, спящая в обнимку с игрушкой орангутанга собака, толстый ворчливый кот и очень усталый хорек. Есть пять номинаций: «Собака — наш лучший друг», «Кошки — наши замечательные друзья и питомцы», «Могучая лошадь», «Остальные большие и маленькие существа» и «Домашние животные, похожие на своих хозяев».