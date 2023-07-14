Если вы работали в поле, либо жили в сельской местности, то данный тест покажется вам лёгким. Здесь будет кое-что про инструменты, немного про удобрения, чуть-чуть про саму посадку, а также всякие глупости, которые можно прочувствовать лишь в частном доме.

Деревенский тест для знатоков 0