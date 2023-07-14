Деревенский тест для знатоков

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Если вы работали в поле, либо жили в сельской местности, то данный тест покажется вам лёгким. Здесь будет кое-что про инструменты, немного про удобрения, чуть-чуть про саму посадку, а также всякие глупости, которые можно прочувствовать лишь в частном доме.
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А так да, кроме живой изгороди все знаю, дачу купил пару лет назад.
Ну хз, какой я огродник. Ни дачи, ни учатканикогда не было и не будет, вся жизнь в городе. Но на некоторые вопросы можно ответить просто немного подумав, что-то визуально ясно.