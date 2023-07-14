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Деревенский тест для знатоков

Деревенский тест для знатоков

Автор:
14 июля 2023 16:44
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   дача   огород   садовые инструменты   сельское хозяйство   тест   
2649
1
Если вы работали в поле, либо жили в сельской местности, то данный тест покажется вам лёгким. Здесь будет кое-что про инструменты, немного про удобрения, чуть-чуть про саму посадку, а также всякие глупости, которые можно прочувствовать лишь в частном доме.

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Метки: Тесты   дача   огород   садовые инструменты   сельское хозяйство   тест   
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22  комментария
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6k
Алексей 51 минуту назад
В настоящей сельской местности проще встретить живого негра, чем живую изгородь или девайс для подвязки растений.
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23k
SolomonA Секунду назад
Кто-нибудь видел в деревне компостер? Компостная куча - это да. А компостер - это в трамвае был, да еще в троллебусе....
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4k
Двестиграмм 10 минут назад
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13k
butata Полчаса назад
С хера ли автор теста решил, что он может быть автором этого теста?
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34k
Korolev 51 минуту назад
9/9 На изи...
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29k
Aqueronte Час назад
Нут прям в деревне известен, так же как и китайский подвязыватель.
А так да, кроме живой изгороди все знаю, дачу купил пару лет назад.
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19k
Александр Час назад
Обрезка кустов у нас не особо популярна в деревнях
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19k
Анатолий Соколов Час назад
на второй вопрос нет правильного варианта - цепом жена пьяного мужа работать заставляет ...
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177
Уверенный пользователь 2 часа назад
на счет номера 4 тоже чушь -При окучивании картошки разрушается земляная корка, а значит – улучшается доступ влаги и кислорода к корням. Удаляются нежелательные сорняки, которые конкурируют с картофелем, отбирая полезные элементы и вытягивая влагу из почвы. Поэтому ответ про сорняки правильный!!!
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177
Уверенный пользователь 2 часа назад
на счет номера 8 - вот компостер!!!
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177
Уверенный пользователь 2 часа назад
какая утка!!!! это гусь!!! утки они разноцветные!!! я их в парке на пруду видел, а гуси они белые и серые
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177
Уверенный пользователь Час назад
сцуко, вот утка - разноцветная!!!
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177
Уверенный пользователь Час назад
а вот гусь - белый
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15k
Majul 2 часа назад
Из 9 вопросов ответили верно на 5. Да вы настоящий садовод/огородник. Откуда у вас такие навыки? Выращиваете что-то?

Ну хз, какой я огродник. Ни дачи, ни учатканикогда не было и не будет, вся жизнь в городе. Но на некоторые вопросы можно ответить просто немного подумав, что-то визуально ясно.
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230
no. 2 часа назад
из всего этого я знаю только нут и утку, еще три повезло угадать )))
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Никифоридис

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