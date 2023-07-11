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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
2.
Минск (Белорусская ССР), площадь Победы, 1964-1965 год. На снимке видна продукция Минского автомобильного завода (МАЗ) и другой транспорт.
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16.
Старая Русса Новгородской области, ул. Профсоюзная, фото периода 1969-1979 годов.
За старым частным сектором виднеются новостройки "хрущевок". Также на фото наводнение из-за весеннего половодья.
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