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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
11 июля 2023 22:00
Метки: СССР   история   фото   
375
27

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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116
Виктор 8 часов назад
Латвийских городов опять не будет? Жаль...
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182
Иванов 6 часов назад
Соберите кто нибудь подборку памятников Ленину.
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59k
Diego Safari 8 часов назад
Что за "Дагестанской АСС"?
Автономное советское село?
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