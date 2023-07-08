«Мышца вдохновения толкает оргазмическую энергию вверх»: коуч рассказала, как мужчинам разбогатеть

Желание стать богатым (или, по крайней мере, обеспеченным) присуще практически каждому мужчине. Сексолог из Красноярска научит, как мечты превратить в реальность.





Для этого - повествует коуч - нужно заставить энергию циркулировать в правильном направлении. Чтобы высвободить творческую энергию, можно массировать простату. Но бесконтактно. Подробности - в видео.



