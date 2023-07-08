FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6633 поста • 3051 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
«Мышца вдохновения толкает оргазмическую энергию вверх»: коуч рассказала, как мужчинам разбогатеть

«Мышца вдохновения толкает оргазмическую энергию вверх»: коуч рассказала, как мужчинам разбогатеть

Автор:
08 июля 2023 07:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   коуч   массаж   мышца вдохновения   практика   сексология   энергия Ци   
3924
1
1

Для женщин придумали "дыхание маткой", которое якобы привносит в жизнь чудеса. А мужчины что же, лысые что-ли? Ловите откровение от сексолога из Красноярска.

Желание стать богатым (или, по крайней мере, обеспеченным) присуще практически каждому мужчине. Сексолог из Красноярска научит, как мечты превратить в реальность.


Для этого - повествует коуч - нужно заставить энергию циркулировать в правильном направлении. Чтобы высвободить творческую энергию, можно массировать простату. Но бесконтактно. Подробности - в видео.


Интересно было бы посмотреть на счастливчиков, разбогатевших на бесконтактном массаже простаты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   коуч   массаж   мышца вдохновения   практика   сексология   энергия Ци   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Гомерчик 22 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Властелин 3 часа назад
Эту инстасамку я бы попросили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
871
Кондратий Собакин 5 часов назад
Не шибко ново. Не знаю как сейчас, но в свое время, при исправлении дефектов речи у представителей женского пола, логопефты
использовали прием "дыхание животом", т.к обычно женщины дышат грудью, в отличие от мужиков, которые дышат как раз именно животом. Зачем? Не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
871
Кондратий Собакин 5 часов назад
В свое время в отношении одного популярного (близкого к Пугачевой) исполнителя, известного своей нетрадиционной ориентацией, кем то из его поклонников было восторженно заявлено, что он "поёт маткой".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
960
YURA 5 часов назад
Дайте девочке обычной воды, что ж её на наркоте-то держут... она же упоротая в говно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
HUBLOT 7 часов назад
И сколько такое обучение стоит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Юрий 7 часов назад
Тем, кто захочет попробовать совет этой инфоцыганки: найдите вначале хорошего специалиста по мочеполовым болезням - пригодится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
MatveiVainrub 13 часов назад
Кто нибудь скажите ей адресс психиатрической лечебницы . Просто она , после подключения к космосу тантрически потерялась в лаберинте даоских практик . Ну дык дайте ей адрессок . Уверен есть психиатры которые очень захотят ознакомиться с этим случаем .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Колыванец 14 часов назад
"Не эякулировать а отправлять энергию по микрокосмической орбите"

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Artem 15 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
175
Павел Верещагин 17 часов назад
"Коучерша" сама же нарушает свои собственные "энергетические" правила-сидит закинув ногу на ногу,пережимает каналы ,и кровоток элементарно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вир Норин 19 часов назад
Мудрость главного энергетика зашкаливает :)
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
perekrestok 19 часов назад
Йоги умеют использовать свою семенную жидкость для разных целей. В частности могут в холод на ветру высушивать мокрую одежду даже на ветру. А таких дур как эта надо отдать тем мужикам, у которых массаж простаты не дал результатов. Пусть им стресс снимает как сможет. Должен же от нее какой то прок быть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
AzuveR 19 часов назад
У неё углубление в башке, притом сквозное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто чувак в интернете 20 часов назад
Что бы разбогатеть, надо просто знать правильных людей. Не упорный труд, не магия ни какая другая херня вам не помогут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Abloy_Vlg 20 часов назад
Щедра земля русская тупыми п...ми и прочими дураками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Двестиграмм 21 час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
newegg 21 час назад
Она не первая, она и не последняя.
Мавроди и Кашпировский не дадут соврать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
мемфрид 21 час назад
В дурку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
владимир 21 час назад
Народная мудрость.
На дурака не нужен нож
Ему в три короба наврешь
И делай с ним что хош.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
GROMOZEKA 21 час назад
Вот почему питоры на эстраде так хорошо живут.
Регулярно массируют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

132124



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Просто поправил

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#фото#в мире#история#аварии#авто аварии#Россия#сарказм#потасовка
#Прикол#автомобили#автомир#интересное#ДТП#забавно#Автовсячина#кино#Животное#суд
#животные#люди#машина#интересно#полиция#знаменитости#собака#позитив#нападение#Реакция
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться