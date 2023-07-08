«Мышца вдохновения толкает оргазмическую энергию вверх»: коуч рассказала, как мужчинам разбогатеть

Для женщин придумали "дыхание маткой", которое якобы привносит в жизнь чудеса. А мужчины что же, лысые что-ли? Ловите откровение от сексолога из Красноярска.
Желание стать богатым (или, по крайней мере, обеспеченным) присуще практически каждому мужчине. Сексолог из Красноярска научит, как мечты превратить в реальность.
Для этого - повествует коуч - нужно заставить энергию циркулировать в правильном направлении. Чтобы высвободить творческую энергию, можно массировать простату. Но бесконтактно. Подробности - в видео.
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Интересно было бы посмотреть на счастливчиков, разбогатевших на бесконтактном массаже простаты.
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Мавроди и Кашпировский не дадут соврать.
На дурака не нужен нож
Ему в три короба наврешь
И делай с ним что хош.
Регулярно массируют