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Просто гифки, всякие и&nbsp;разные

Просто гифки, всякие и разные

Автор:
05 июля 2023 22:01
Метки: гифки   может даже смешные   просто гифки   
4671
15
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Просто гифки, разнообразные...
Интересного вам просмотра!

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Метки: гифки   может даже смешные   просто гифки   
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16  комментариев
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19k
Bill 2 дня назад
Интересно. сколько тратится воды и электроэнергии на очитску солнечных батарей в пустыне?
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11k
Злобный 24 часа назад
Анегдот такой есть

Точно не помно....
Первокурника вызывают к доске и просят нарисовать круг...
Он берёт и рисует ИДЕАЛЬНЫЙ круг....
Препод.... "-Что за фигня, вы где так научились?"
Ученик.... "- Эх... вам бы в армии, ДВА ГОДА МЯСОРУБКУ на хоз. блоке крутить..."
Анегдот такой есть Точно не помно.... Первокурника вызывают к доске и просят нарисовать круг... Он берёт и рисует ИДЕАЛЬНЫЙ круг.... Препод.... "-Что за фигня, вы где так научились?" Ученик.... "- Эх... вам бы в армии, ДВА ГОДА МЯСОРУБКУ на хоз. блоке крутить..."Посмотреть
Анегдот такой есть Точно не помно.... Первокурника вызывают к доске и просят нарисовать круг... Он берёт и рисует ИДЕАЛЬНЫЙ круг.... Препод.... "-Что за фигня, вы где так научились?" Ученик.... "- Эх... вам бы в армии, ДВА ГОДА МЯСОРУБКУ на хоз. блоке крутить..."
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49k
turyst День назад
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17k
Поручик 2 дня назад
Гифка про "чОрного-чОрного котэ" - улыбнула
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3k
Pioner76 2 дня назад
Был бы у меня такой кот (15)...
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346
_LeXXX_ 2 дня назад
15 - был бы у меня такой кот... ©
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75k
Viktor 2 дня назад
Даже сиски не шаволятся, почти.

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