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Просто гифки, разнообразные...
Интересного вам просмотра!
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Метки: гифки может даже смешные просто гифки
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Это на данном этапе развития технологий, удобно только где-то в тысячах километров от цивилизации (чтоб провода не вести)
Точно не помно....
Первокурника вызывают к доске и просят нарисовать круг...
Он берёт и рисует ИДЕАЛЬНЫЙ круг....
Препод.... "-Что за фигня, вы где так научились?"
Ученик.... "- Эх... вам бы в армии, ДВА ГОДА МЯСОРУБКУ на хоз. блоке крутить..."