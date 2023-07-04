Сойдёт: удивительные инженерные решения неисправимых пофигистов

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Авторы этих шедевров - чёртовы гении. Они не только удивили всех нас, идя по пути наименьшего сопротивления, но и сохранили достаточно сил для новых свершений. Смотрите сами!
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Что мешало при наличии перфоратора сделать отверстие в лестнице возле стены и пустить трубу снизу? Конечно, тоже не идеально,но лучше, чем на фото.