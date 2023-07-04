FISHKINET
Сообщество Юмор 17147 постов • 3586 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Сойдёт: удивительные инженерные решения неисправимых пофигистов

Сойдёт: удивительные инженерные решения неисправимых пофигистов

Автор:
04 июля 2023 18:49
Сообщество : Юмор
Метки: Сойдёт   Юмор   и так сойдёт   инженеры   починил   смех   
1177
16

Авторы этих шедевров - чёртовы гении. Они не только удивили всех нас, идя по пути наименьшего сопротивления, но и сохранили достаточно сил для новых свершений. Смотрите сами!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Сойдёт   Юмор   и так сойдёт   инженеры   починил   смех   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
hairov 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
350
iskra 11 минут назад
Мдяя.. действительно тупое решение.
Что мешало при наличии перфоратора сделать отверстие в лестнице возле стены и пустить трубу снизу? Конечно, тоже не идеально,но лучше, чем на фото.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97527



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересное#авто аварии#Автовсячина#кино#полиция#здоровые#фильм
#Юмор#машина#интересно#аварии#подборка#позитив#франция#дети#США#знаменитости
#автомобили#люди#история#ДТП#в мире#шоу бизнес#улыбнуло#забавно#факты#ПДД
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться