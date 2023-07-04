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Китайский пророк, угадавший дату смерти Елизаветы II, огорошил новыми предсказаниями

Китайский пророк, угадавший дату смерти Елизаветы II, огорошил новыми предсказаниями

Автор:
04 июля 2023 18:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Елизавета II   Пророк   букмекерская контора   мистика   предсказания   ставка   
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Поводов для радости, прямо скажем, не очень много.

Китаец, имя которого не разглашается, стал знаменитым в день смерти Елизаветы II. Незадолго до её кончины он с точностью предсказал дату, когда баба Лиза умрёт. Более того, сделал ставку в букмекерской компании, а после объявления о смерти британского монарха, забрал не кислый выигрыш — 840 тысяч долларов. После этого мужчина переехал на ПМЖ в Турцию, где некоторое время сидел тихо и не отсвечивал, а недавно, как сообщают СМИ, снова сделал три ставки на три события одно другого хлеще.


Китаец уверен, что до 1 октября 2023 года произойдет крупная авиакатастрофа с участием гражданского лайнера, а до конца 2024 года случится покушение на лидера государства-члена ООН и его гибель. Вишенкой на торте является еще одно предсказание: по мнению предсказателя-самоучки, до 2025 года в мире случится применение ядерного оружия или, как вариант, будет устроен теракт с применением т.н. "грязной бомбы".


Хотя, если вдуматься, практически каждый год случаются авиакатастрофы, да и вероятность остальных событий, прямо скажем, отнюдь не нулевая. К тому же, если ничего из предсказанного не случится, китаец просто не выиграет денег, ну и до кучи лишится негласного прозвища "пророка".


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Метки: Елизавета II   Пророк   букмекерская контора   мистика   предсказания   ставка   
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20  комментариев
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Alex Час назад
Лишь бы в пиндосии бомба взорвалась. И в России черных поменьше стало
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13k
кира Полчаса назад
У предсказателя случайно не медицинское образование?
Моя версия, как он угадал дату смерти Елизаветы.
Незадолго до этого в СМИ была опубликована фотография встречи Елизаветы и (если не ошибаюсь) Лиз Трасс. В комментарии к фото заматили, что рука королевы почернела. Опытный врач может определить, что это означает и с вероятностью предсказать срок оставшихся дней. Затем в разных букмекерских конторах размещаются ставки на последовательные даты. Одна да сыграет.
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470
Anatolij Полчаса назад
"случится покушение на лидера государства-члена ООН и его гибель" - так-то этих государств около 200. Очень точное предсказание!
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10k
Juli 44 минуты назад
"2025 года в мире случится применение ядерного оружия или, как вариант, будет устроен теракт с применением т.н. "грязной бомбы"."

Как бэ ядерное оружие уже по япошкам пендосами применялось. Теперь япошки пендосов обожают.
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5k
Трям Час назад
Даю предсказание - аффтар умрет!
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14k
Kucher Час назад
"После этого мужчина переехал на ПМЖ в Турцию"
Ага! Где вскоре случилось нехилое землетрясение.
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110k
parallax Час назад
Очередной нострадальный предсказамус.
Чего он ковид и войну вна Украине не предсказал?
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
китайский третий глаз открылся..

пассажирские самолеты..и так именно по осени почему то падают..в большинстве случаев..это всем ведомо
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3k
Ухалус Посовиномус Час назад
То ись кокаиниссимуса все-таки кокнут?
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30k
Юрий Час назад
А это наш пророк!
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13k
GROMOZEKA Час назад
«Китаец, имя которого не разглашается»

После этих слов можно не читать
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12k
Андрей А 2 часа назад
предсказатель-самоучка
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