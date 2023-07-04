Китайский пророк, угадавший дату смерти Елизаветы II, огорошил новыми предсказаниями

Китаец, имя которого не разглашается, стал знаменитым в день смерти Елизаветы II. Незадолго до её кончины он с точностью предсказал дату, когда баба Лиза умрёт. Более того, сделал ставку в букмекерской компании, а после объявления о смерти британского монарха, забрал не кислый выигрыш — 840 тысяч долларов. После этого мужчина переехал на ПМЖ в Турцию, где некоторое время сидел тихо и не отсвечивал, а недавно, как сообщают СМИ, снова сделал три ставки на три события одно другого хлеще.

Китаец уверен, что до 1 октября 2023 года произойдет крупная авиакатастрофа с участием гражданского лайнера, а до конца 2024 года случится покушение на лидера государства-члена ООН и его гибель. Вишенкой на торте является еще одно предсказание: по мнению предсказателя-самоучки, до 2025 года в мире случится применение ядерного оружия или, как вариант, будет устроен теракт с применением т.н. "грязной бомбы".

Хотя, если вдуматься, практически каждый год случаются авиакатастрофы, да и вероятность остальных событий, прямо скажем, отнюдь не нулевая. К тому же, если ничего из предсказанного не случится, китаец просто не выиграет денег, ну и до кучи лишится негласного прозвища "пророка".