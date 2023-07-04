Китайский пророк, угадавший дату смерти Елизаветы II, огорошил новыми предсказаниями

Поводов для радости, прямо скажем, не очень много.
Китаец, имя которого не разглашается, стал знаменитым в день смерти Елизаветы II. Незадолго до её кончины он с точностью предсказал дату, когда баба Лиза умрёт. Более того, сделал ставку в букмекерской компании, а после объявления о смерти британского монарха, забрал не кислый выигрыш — 840 тысяч долларов. После этого мужчина переехал на ПМЖ в Турцию, где некоторое время сидел тихо и не отсвечивал, а недавно, как сообщают СМИ, снова сделал три ставки на три события одно другого хлеще.
Китаец уверен, что до 1 октября 2023 года произойдет крупная авиакатастрофа с участием гражданского лайнера, а до конца 2024 года случится покушение на лидера государства-члена ООН и его гибель. Вишенкой на торте является еще одно предсказание: по мнению предсказателя-самоучки, до 2025 года в мире случится применение ядерного оружия или, как вариант, будет устроен теракт с применением т.н. "грязной бомбы".
Хотя, если вдуматься, практически каждый год случаются авиакатастрофы, да и вероятность остальных событий, прямо скажем, отнюдь не нулевая. К тому же, если ничего из предсказанного не случится, китаец просто не выиграет денег, ну и до кучи лишится негласного прозвища "пророка".
Источник:
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Моя версия, как он угадал дату смерти Елизаветы.
Незадолго до этого в СМИ была опубликована фотография встречи Елизаветы и (если не ошибаюсь) Лиз Трасс. В комментарии к фото заматили, что рука королевы почернела. Опытный врач может определить, что это означает и с вероятностью предсказать срок оставшихся дней. Затем в разных букмекерских конторах размещаются ставки на последовательные даты. Одна да сыграет.
Как бэ ядерное оружие уже по япошкам пендосами применялось. Теперь япошки пендосов обожают.
Ага! Где вскоре случилось нехилое землетрясение.
Чего он ковид и войну вна Украине не предсказал?
пассажирские самолеты..и так именно по осени почему то падают..в большинстве случаев..это всем ведомо
После этих слов можно не читать