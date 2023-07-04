FISHKINET
Сообщество Тайны и загадки 415 постов • 253 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Тайны и загадки
Роб – возможный прототип Чаки и его творческий хозяин

Роб – возможный прототип Чаки и его творческий хозяин

Автор:
04 июля 2023 13:51
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: robert   Ки-Уэст   Кукла   Роберт Юджин Джин Отто   Флорида   интересно   музей   одержимость   проклятие   чаки   
897
10

Через игрушки ребёнок познаёт мир, учится мыслить и взаимодействовать с другими. Но важно, что называется, не переборщить и своевременно оставить в прошлом игры. Чтобы не получилось как в случае с этим человеком.

Считается, что на создание куклы Чаки Дона Манчини вдохновили странные игрушки 80-х (хотя сейчас и постраннее встречаются) и один из эпизодов сериала «Сумеречная зона».

×
×

Но кинорежиссёр признал, что был и ещё один источник вдохновения, подтолкнувший его к созданию куклы-убийцы. Это одержимые духами и призраками куклы. Самой известной из которых является Роберт из небольшого городка Ки-Уэст во Флориде.

Владел Робом известный художник  Роберт Юджин «Джин» Отто, а игрушку он получил в детстве в подарок от горничной. Женщина была родом с Багамских островов.

А жители некоторых островов практикуют  obeah – своеобразный аналог вуду. С прислугой плохо обошлись в богатом доме. И она напоследок прокляла игрушку. Начались непонятные звуки, мельтешение теней, беспричинное исчезновение вещей. Мальчик рыдал и рассказывал, что Роберт его мучает. Но родители не воспринимали всерьёз его рассказы: у кого из детей не бывает фантазий?

Куклу отправили на чердак, но и после этого странности в доме не прекратились. Видимо, сказался менталитет человека творческого. Но игрушку странного вида Джин не выбросил даже когда повзрослел. Супруга Энн, перебравшаяся вместе с мужем в дом  его детства, сразу почувствовала отторжение к этому полубезликому персонажу солидных размеров, набитому древесной стружкой и одетому в трогательный костюмчик матроса.

Женщина спровадила Роберта в пристройку. Но муж стал постоянно уходить туда для работы, аргументируя выбор идеальным светом. А из угла за ним молчаливо наблюдал Роберт.

После смерти Отто и Энн дом приобрела женщина по имени Миртл Рейтер. Которая тоже подтверждала, что с куклой не всё ладно: у неё иногда менялось выражение лица. Ну и классический набор шагов, звуков и других проделок.

После переезда в другое место Рейтер почему-то решила забрать с собой Роберта. Что ею двигало – неизвестно. Но после 20 лет владения игрушкой она передала её музею Форт-Ист-Мартелло в Ки-Уэсте. Что примечательно, связь игрушки и первого владельца сохранилась: именно Отто занимался проектированием галереи этого музея.

Истории о способностях одержимой куклы уже вовсю обсуждались. Поэтому Роберт даже обзавёлся собственными сайтами. Даже не одним, а несколькими. А ведь не каждая знаменитость может этим похвастаться. Роберт восседает на стульчике в стеклянной витрине и развлекается тем, что накладывает проклятия на посетителей музея.

То ли нрав у него такой мерзопакостный, то ли Отто постарался и зарядил его негативной энергией, постоянно сваливая вину за собственные проступки. Возможно, Робу просто скучно. Но если у него не попросить разрешение сделать фото (или сделать это без должного уважения), то нерадивый нарушитель заимеет себе массу проблем. И об этом посетители даже в письмах, которые адресуют Роберту, пишут. Обвиняя куклу во всех проблемах, начиная с потери работы и заканчивая разводом. Впрочем, экспонат не снисходит до объяснений. За него это делает, напуская тумана, куратор музея. Который ведёт странички Роберта в Сети.

Действует проклятие или нет – вопрос отрытый. Зато маленькие Робертики в сувенирной лавке отлично продаются. А благодаря фотографии, ставшей мемом (тело Ким Кардашьян, к которому прифотошопили голову этой куклы) музей ещё и грант смог выиграть. В общем, дело Чаки  живёт.

А вы бы рискнули оставить себе игрушку с такой специфической славой?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Тайны и загадки"
Метки: robert   Ки-Уэст   Кукла   Роберт Юджин Джин Отто   Флорида   интересно   музей   одержимость   проклятие   чаки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87974



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Умные мысли часто преследовали её, но она была быстрее

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#интересно#авто аварии#подборка#полиция#фильм#США#знаменитости
#автомобили#Юмор#история#аварии#в мире#франция#кино#забавно#улыбнуло#ПДД
#автомир#люди#интересное#ДТП#Автовсячина#шоу бизнес#позитив#здоровые#дети#факты
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться