Роб – возможный прототип Чаки и его творческий хозяин

Через игрушки ребёнок познаёт мир, учится мыслить и взаимодействовать с другими. Но важно, что называется, не переборщить и своевременно оставить в прошлом игры. Чтобы не получилось как в случае с этим человеком.
Считается, что на создание куклы Чаки Дона Манчини вдохновили странные игрушки 80-х (хотя сейчас и постраннее встречаются) и один из эпизодов сериала «Сумеречная зона».
Но кинорежиссёр признал, что был и ещё один источник вдохновения, подтолкнувший его к созданию куклы-убийцы. Это одержимые духами и призраками куклы. Самой известной из которых является Роберт из небольшого городка Ки-Уэст во Флориде.
Владел Робом известный художник Роберт Юджин «Джин» Отто, а игрушку он получил в детстве в подарок от горничной. Женщина была родом с Багамских островов.
А жители некоторых островов практикуют obeah – своеобразный аналог вуду. С прислугой плохо обошлись в богатом доме. И она напоследок прокляла игрушку. Начались непонятные звуки, мельтешение теней, беспричинное исчезновение вещей. Мальчик рыдал и рассказывал, что Роберт его мучает. Но родители не воспринимали всерьёз его рассказы: у кого из детей не бывает фантазий?
Куклу отправили на чердак, но и после этого странности в доме не прекратились. Видимо, сказался менталитет человека творческого. Но игрушку странного вида Джин не выбросил даже когда повзрослел. Супруга Энн, перебравшаяся вместе с мужем в дом его детства, сразу почувствовала отторжение к этому полубезликому персонажу солидных размеров, набитому древесной стружкой и одетому в трогательный костюмчик матроса.
Женщина спровадила Роберта в пристройку. Но муж стал постоянно уходить туда для работы, аргументируя выбор идеальным светом. А из угла за ним молчаливо наблюдал Роберт.
После смерти Отто и Энн дом приобрела женщина по имени Миртл Рейтер. Которая тоже подтверждала, что с куклой не всё ладно: у неё иногда менялось выражение лица. Ну и классический набор шагов, звуков и других проделок.
После переезда в другое место Рейтер почему-то решила забрать с собой Роберта. Что ею двигало – неизвестно. Но после 20 лет владения игрушкой она передала её музею Форт-Ист-Мартелло в Ки-Уэсте. Что примечательно, связь игрушки и первого владельца сохранилась: именно Отто занимался проектированием галереи этого музея.
Истории о способностях одержимой куклы уже вовсю обсуждались. Поэтому Роберт даже обзавёлся собственными сайтами. Даже не одним, а несколькими. А ведь не каждая знаменитость может этим похвастаться. Роберт восседает на стульчике в стеклянной витрине и развлекается тем, что накладывает проклятия на посетителей музея.
То ли нрав у него такой мерзопакостный, то ли Отто постарался и зарядил его негативной энергией, постоянно сваливая вину за собственные проступки. Возможно, Робу просто скучно. Но если у него не попросить разрешение сделать фото (или сделать это без должного уважения), то нерадивый нарушитель заимеет себе массу проблем. И об этом посетители даже в письмах, которые адресуют Роберту, пишут. Обвиняя куклу во всех проблемах, начиная с потери работы и заканчивая разводом. Впрочем, экспонат не снисходит до объяснений. За него это делает, напуская тумана, куратор музея. Который ведёт странички Роберта в Сети.
Действует проклятие или нет – вопрос отрытый. Зато маленькие Робертики в сувенирной лавке отлично продаются. А благодаря фотографии, ставшей мемом (тело Ким Кардашьян, к которому прифотошопили голову этой куклы) музей ещё и грант смог выиграть. В общем, дело Чаки живёт.
А вы бы рискнули оставить себе игрушку с такой специфической славой?
Источник:
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