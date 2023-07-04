Роб – возможный прототип Чаки и его творческий хозяин

Женщина спровадила Роберта в пристройку. Но муж стал постоянно уходить туда для работы, аргументируя выбор идеальным светом. А из угла за ним молчаливо наблюдал Роберт.

После смерти Отто и Энн дом приобрела женщина по имени Миртл Рейтер. Которая тоже подтверждала, что с куклой не всё ладно: у неё иногда менялось выражение лица. Ну и классический набор шагов, звуков и других проделок.