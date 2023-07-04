Тест-солянка, который смогут пройти лишь эрудиты

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Данный тест посвящён самым разным дисциплинам. А некоторые вопросы могут поставить в тупик даже специалиста в определённой области.
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Как же упала планка у автора теста...
Мелочь, а приятно...
Не вспомнил гексан.
Почти все вопросы из школьной программы, а оставшиеся элементарная эрудиция, даже не так, просто из области очевидного и интересного . Что стало с людьми, почему подобные тесты "смогут пройти лишь эрудиты"? Почему такое тотальное оглупление?
Сейчас, конечно набегут, адепты секты "а пачиму я должин эта знать, оно мне в жизне не когда ни пригодица"! Позорище, честное слово...
Гексаэдр - шестигранник, а здесь 6 атомов
Как моя жена потом!
Лапшу - наугад угадал.
Болт - это способ соединения,когда крепежная деталь проходит насквозь и навинчивается гайка. Винт - когда закручивается в тело детали. То есть - один и тот же крепеж может быть и винтом и болтом,в зависимости от того,как установлен.