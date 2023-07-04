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Тест-солянка, который смогут пройти лишь эрудиты

Тест-солянка, который смогут пройти лишь эрудиты

Автор:
04 июля 2023 17:57
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   интеллект   тест   тесты на эрудицию   тесты обо всём   эрудиция   
3243
1
Данный тест посвящён самым разным дисциплинам. А некоторые вопросы могут поставить в тупик даже специалиста в определённой области.

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Метки: Тесты   интеллект   тест   тесты на эрудицию   тесты обо всём   эрудиция   
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34  комментария
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14k
Antique computer 2 часа назад
10 из 11. Тест на знание советской школьной программы и не более того.

Как же упала планка у автора теста...
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6k
magic32 10 минут назад
обидно, зевса с юпитером перепутал, зато лапшу угадал
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11k
Трив 12 минут назад
"Из 11 вопросов ответили верно на 11. Результаты теста говорят о том, что вы очень умный человек, развитый в самых разных областях." Но мне кажется, что всё-таки это не тест на знания, а просто солянка ЕГЭ. Ответы можно было бы написать в конце.
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1k
Роман 18 минут назад
Лапшу угадал, всё остальное просто......
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137
Старикашка Z Роман 15 минут назад
А я и про лапшу знал -- покупал как-то. Тоже 11 из 11.
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7k
perekrestok 21 минуту назад
9 из 11. Перепутал богов Рима и Греции. Ну и Марс с Венерой. Правда толку от этого - ноль. Но прикольно.
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43
viggi Полчаса назад
Из 11 вопросов ответили верно на 10. Результаты теста говорят о том, что вы очень умный человек, развитый в самых разных областях.

Мелочь, а приятно...
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55k
zloykoyot Полчаса назад
11/11. Ничего сложного.
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787
Иванов Георги 37 минут назад
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15k
Majul 38 минут назад
Из 11 вопросов ответили верно на 10. Результаты теста говорят о том, что вы очень умный человек, развитый в самых разных областях.

Не вспомнил гексан.

Почти все вопросы из школьной программы, а оставшиеся элементарная эрудиция, даже не так, просто из области очевидного и интересного . Что стало с людьми, почему подобные тесты "смогут пройти лишь эрудиты"? Почему такое тотальное оглупление?

Сейчас, конечно набегут, адепты секты "а пачиму я должин эта знать, оно мне в жизне не когда ни пригодица"! Позорище, честное слово...
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29k
Ваня 42 минуты назад
уровень школьной программы...
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32k
koleos72 44 минуты назад
10,бутан с гексаном спутал! Эх химия-химия, вся... тетрадка синяя!
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1k
Дядюшка Шнеур 45 минут назад
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127k
Аааа 48 минут назад
Не угадал только про японскую хавку
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15k
Мистер Фикс 55 минут назад
Впервые применил слово вакуоль

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10k
Dabus 56 минут назад
9 из 11, про картину и углерод отвечал наугад
9 из 11, про картину и углерод отвечал наугадПосмотреть
9 из 11, про картину и углерод отвечал наугад
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20k
Вишенка Крокодилова 59 минут назад
Ошиблась только на японской лапше. Остальное слишком просто.
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9k
TitaniumAngelSmiht Час назад
Мало вопросов
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572
Легендарный В-ий Час назад
13 из 11, и всево с 3х попыток, потомушто я интеликтуал)
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350
iskra Час назад
Насчет болтов и винтов неверно. Болт может быть с любой головкой,в том числе и со шлицевой(под отвертку),как и винт.
Болт - это способ соединения,когда крепежная деталь проходит насквозь и навинчивается гайка. Винт - когда закручивается в тело детали. То есть - один и тот же крепеж может быть и винтом и болтом,в зависимости от того,как установлен.
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2k
AnyX Час назад
11/11
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3k
Alex Час назад
10/11
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