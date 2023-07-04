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Была такая Страна&nbsp;

Была такая Страна 

Автор:
04 июля 2023 12:09
Сообщество : СССР
Метки: история   подборка   фото   
331
26

Подборка исторических фотографий, картинок

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Метки: история   подборка   фото   
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5  комментариев
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15k
Majul 2 часа назад
соскучились "за"??? Какой неуч это писал. Как раз таки окончивший советкую школу подобную хрень не написал бы ни при каком условии! Косноязычие и неграмотность правит бал...
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346
iskra 2 часа назад
Спасибо,осознал насколько я стар. Я помню вкус леденцов в круглой жестяной коробке..
И кстати,по данным генерального штаба,во Вьетнаме погибло 13 советских военнослужащих. Что,конечно,кажется несущественным,по сравнению с последующими войнами..
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9k
Борис Карабанов 3 часа назад
Штирлиц посмотрел в окно и понял, что он никогда ещё не был так близок к провалу.
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16k
Совранский 3 часа назад
Эх)) Детство!
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26k
Федор 3 часа назад
Я понял
- с баранками в стране было всё хорошо))
по детству я помню магазинчик "булашная" как бабушка называла и там эти баранки, и ещё халва масляная))) Вкуснаяяяяяя, семечками жаренными пахла)) Сейчас такой не вижу.
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