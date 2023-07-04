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И кстати,по данным генерального штаба,во Вьетнаме погибло 13 советских военнослужащих. Что,конечно,кажется несущественным,по сравнению с последующими войнами..