Как проверить смартфон на прослушку

Сегодня расскажем о том, как проверить свой смартфон на прослушку и слежку и отключить их. Мы сможем узнать: не прослушивают ли нас через микрофон, не используют ли нашу камеру, не перехватывают ли входящие звонки, не отправляют ли журнал вызовов, имеют доступ к GPS-навигатору.

Все эти вещи могут делать как мошенники, так и не чистые на руку рекламщики.