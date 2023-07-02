39.

Советский вратарь Лев Яшин прославился не только на футбольном поле. И в его «коллекции» есть парочка неожиданных титулов: обладатель Кубка СССР и бронзовый призёр чемпионата СССР по хоккею 1953 года. Яшин очень любил канадский хоккей и его уже хотели позвать в хоккейную сборную на чемпионат мира, но все же он выбрал футбол. И по всему получается, выбор был сделан правильно.