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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
02 июля 2023 23:35
Метки: история   ретро   фото   
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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.

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Метки: история   ретро   фото   
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Александр 56 минут назад
Многие снимки увидел впервые, спасибо, было интересно.
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6k
Ыукп Полчаса назад
Кому интересно, если что.
1953-1955 год. Проспект Независимости (Сталина). Здание на фото пр. Независимости, 63, слева от БНТУ. На переднем плане видны трамвайные рельсы и частная деревянная застройка незадолго до сноса.
Фото Михася Мицкевича.
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