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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.
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Нона Мордюкова и Станислав Чекан. Советские актеры запечатлены на месте съемок фильма «Бриллиантовая рука» в 1968 году
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60-тонный Тигр был представлен в двух экземплярах. Один из них основательно побит советскими артиллеристами, а другой захвачен легко поврежденным. Выставка 22 июня 1943 года в ЦПКиО
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В кафе «Спутник» на Комсомольском проспекте. Котлеты с гречкой и компот. Пермь. СССР. 1975 г. Фото Валерия Усманова.
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Советский композитор Александра Пахмутова в заполярном оленеводческом совхозе. 23 ноября 1965 года. Фото Птицына /Фотохроника ТАСС/
36.
Телепередача «Алло, мы ищем таланты!». 1969 год
Певица Майя Кристалинская (в центре), Композиторы Оскар Фельцман и Ян Френкель (крайний справа) принимают участие в работе жюри
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Советский вратарь Лев Яшин
Советский вратарь Лев Яшин прославился не только на футбольном поле. И в его «коллекции» есть парочка неожиданных титулов: обладатель Кубка СССР и бронзовый призёр чемпионата СССР по хоккею 1953 года. Яшин очень любил канадский хоккей и его уже хотели позвать в хоккейную сборную на чемпионат мира, но все же он выбрал футбол. И по всему получается, выбор был сделан правильно.
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1953-1955 год. Проспект Независимости (Сталина). Здание на фото пр. Независимости, 63, слева от БНТУ. На переднем плане видны трамвайные рельсы и частная деревянная застройка незадолго до сноса.
Фото Михася Мицкевича.