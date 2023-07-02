FISHKINET
Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599... Беспорядки с погромами и поджогами во Франции перекинулись на Швейцарию Беспорядки с погромами и поджогами во Франции перекинулись на... Disney обвинили в дискриминации и постоянной недоплате своим сотрудницам Disney обвинили в дискриминации и постоянной недоплате своим... В Кабардино-Балкарии местный житель услышал голоса в голове и подпалил Коран прямо в мечети В Кабардино-Балкарии местный житель услышал голоса в голове и... Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Владимир Путин отпустил шутку в адрес поскользнувшегося журналиста Владимир Путин отпустил шутку в адрес поскользнувшегося журналиста Министр юстиции Франции придумал средство против бунтовщиков Министр юстиции Франции придумал средство против бунтовщиков Дворник отбился от наркомана с ножом с помощью триммера Дворник отбился от наркомана с ножом с помощью триммера "Понапивались": птицы опьянели от абрикосов "Понапивались": птицы опьянели от абрикосов Художник нарисовал забавные комиксы по мотивам песен группы «Король и Шут» Художник нарисовал забавные комиксы по мотивам песен группы... Грузину так надоела соседка, что он открыл в себе талант человека-паука Грузину так надоела соседка, что он открыл в себе талант... Художник переосмыслил героев славянских сказок и мифов Художник переосмыслил героев славянских сказок и мифов Пожарные спасли кошку, просидевшую на дереве 12 часов Пожарные спасли кошку, просидевшую на дереве 12 часов В Китае высокоскоростной трамвай проходит через 19-этажное жилое здание В Китае высокоскоростной трамвай проходит через 19-этажное жилое... Дагестанец в последнюю секунду спас свою машину от разбушевавшейся стихии Дагестанец в последнюю секунду спас свою машину от разбушевавшейся... Китай решил добывать на Луне полезные ископаемые Китай решил добывать на Луне полезные ископаемые Американке пришлось побегать за укатившимся гольф-каром Американке пришлось побегать за укатившимся гольф-каром В Колумбии столкнулись два военных самолёта В Колумбии столкнулись два военных самолёта Илистый прыгун — рыба, которая ходит по суше Илистый прыгун — рыба, которая ходит по суше
Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
02 июля 2023 21:45
Метки: СССР   история   фото   
257
25

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

979654



Другие посты автора
Дом, который построю я
Дом, который построю я
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стандарты красоты

Популярные теги
#интересно#история#дети#США#кино#Дагестан#картинки#сарказм#фильм
#в мире#подборка#животные#Юмор#Китай#добро#комментарии#любопытно#песня
#фото#СССР#люди#полиция#франция#искусство#протесты#Россия
Дом, который построю я Дом, который построю я Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться