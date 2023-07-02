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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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3.
Луганск, угол улиц Советской и Оборонной. 1980-е годы. На улице чехословацкий троллейбус модели "Шкода-14Тр".
15.
Москва, угол 2-й Брестской улицы и улицы Юлиуса Фучика, 1959 год. Обратите внимание на подвесной светофор.
20.
Тирасполь (Молдавская ССР, ныне ПМР), конечная "Промзона", 1980-е годы. На переднем плане "Мультикар" производства бывшей ГДР.
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