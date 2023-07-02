Милый Августин, посланец с того света

«Ах, мой милый Августин, Августин, Августин...» — эту мелодию знают, наверное, все. Слова известны меньше, особенно оригинальный текст. А ведь в нем — невероятная история и песни, и милого Августина, волею судеб побывавшего на том свете и благополучно вернувшегося назад. И это не выдумка, не поэтическая вольность, а реальное событие, зафиксированное в документах. Вот как было дело.

Подземная Вена разительно отличается от Вены наземной. Веселый, светлый, цветущий город наверху — и мрачные тесные лабиринты внизу, проложенные между именными саркофагами и безымянными «хранилищами» человеческих костей. Катакомбы под собором святого Штефана, в самом центре Старого города, возникшие в незапамятные времена, были частью захоронений знати и монарших особ. Но туда же складывали останки неименитых горожан. Простые захоронения носили стихийный характер, особенно во времена мора. Вот так и формировался город костей под древними фундаментами беззаботной Вены.

В тех узких лабиринтах между нишами оссуариев и родилась трагически-беззаботная песенка «O du lieber Augustin», в буквальном смысле на костях. И осталась в веках, покорив мир.

В глазах русских

Больше всего почему-то она покорила Россию. Даже куранты на Спасской башне Кремля в XVIII веке наигрывали эту мелодию, до того, как их перенастроили на «Марш Преображенского полка» и на гимн Бортнянского «Коль славен наш Господь в Сионе». А в начале XXI века Валерий Леонтьев назвал именем «Августин» свой хит, в котором, особенно в припеве, использованы интерпретации все той же мелодии.

Вообще, «Милый Августин» выражает типично русские представления о типично немецком. Германия, дескать, это страна, где все едят сосиски с пивом и припевают «O du lieber Augustin, Augustin, Augustin, o du lieber Augustin, alles ist hin».

Если снимается кино про войну, то фашисты в нем тоже должны это напевать или наигрывать на губной гармонике. Герой сериала «Бригада», участвующий в таких съемках, надевает мундир эсэсовца, садится в мотоцикл и мчится прямиком на партизанскую засаду, бася, естественно: «O du lieber Augustin».

Интересно, что в самой Германии эту песню поют значительно реже, чем в России. Что повторяющееся в рефрене выражение «alles ist hin» прямиком указывает на австрийскую речь. Что именно в Австрии милый Августин может быть смело причислен к национальным героям, там он не менее знаменит, чем принц Евгений Савойский, императрица Мария-Терезия, психоаналитик Зигмунд Фрейд и кинозвезда Марика Рекк. В старой Вене можно даже устроить экскурсию по «августинским» местам: познавательно, интересно, к тому же сытно и пьяно.

Милый, но бедный

Начнем с имени. Августин — вовсе не имя, а фамилия. А звали его — вы упадете! — Маркс. Маркс Августин (Marx Augustin). Ну, полное имя — Маркус, редуцированное до Маркса в разговорной речи. Жил этот Маркс в Вене, в середине XVII века. Был городским музыкантом: волынщиком и куплетистом.

Вообще, он был завсегдатаем венских кабачков. Его рабочий день состоял из перемещений от одного питейного заведения к другому, где он напевал свои песенки и охотно пил пиво с вином. Полученных денег едва хватало на то, чтобы расплатиться за выпитое. Милый Августин был очень бедным Августином.

Впрочем, милым его стали называть позже, с появлением той самой песни. И песня, и, главное, обстоятельства ее возникновения изменили всю жизнь Августина. Это была уже жизнь после смерти. Он стал одним из самых почитаемых горожан. Разбогател. И прославился на весь мир.

Из песни слов не выкинешь

А о чем поется в песне? Как раз о том, что его прославило. Впрочем, чаще всего исполняется сокращенный вариант. Из него не поймешь, что же, собственно, там «hin».

Частица hin, употребляемая австрийцами в самостоятельном значении, переводится как поломка, неприятность. Вплоть до конца света. «Alles ist hin» означает «все пропало!».

Вникнем в смысл песни. Вот достаточно подробный ее пересказ:

Ах, милый Августин, все пропало. Ни денег, ни девушки, ни одежды, ни трости. Августин валяется в грязи, и даже богатая Вена пропала вместе с Августином. Плачьте со мной: все пропало! Что ни день, то был праздник, а теперь одна чума. Горы трупов — это чума! Ложись-ка в могилу, Августин, все пропало.

«Все пропало» в 1679 году, когда на Вену навалилась эпидемия чумы. Число жертв составляло от восьми тысяч (по числу зарегистрированных захоронений) до 120 тысяч (по устным преданиям). Трупы не успевали хоронить. Складывали в рвы в ожидании вывоза и окончательного погребения. Стихийных погребений было гораздо больше. Одну из последних массовых могил обнаружили только в 2010 году при перестройке подвала одного из домов на Элизабетштрассе.