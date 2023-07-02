Милый Августин, посланец с того света

О чем поется в одной из самых известных немецких песен?
Источник:
«Ах, мой милый Августин, Августин, Августин...» — эту мелодию знают, наверное, все. Слова известны меньше, особенно оригинальный текст. А ведь в нем — невероятная история и песни, и милого Августина, волею судеб побывавшего на том свете и благополучно вернувшегося назад. И это не выдумка, не поэтическая вольность, а реальное событие, зафиксированное в документах. Вот как было дело.
Подземная Вена разительно отличается от Вены наземной. Веселый, светлый, цветущий город наверху — и мрачные тесные лабиринты внизу, проложенные между именными саркофагами и безымянными «хранилищами» человеческих костей. Катакомбы под собором святого Штефана, в самом центре Старого города, возникшие в незапамятные времена, были частью захоронений знати и монарших особ. Но туда же складывали останки неименитых горожан. Простые захоронения носили стихийный характер, особенно во времена мора. Вот так и формировался город костей под древними фундаментами беззаботной Вены.
В тех узких лабиринтах между нишами оссуариев и родилась трагически-беззаботная песенка «O du lieber Augustin», в буквальном смысле на костях. И осталась в веках, покорив мир.
В глазах русских
Больше всего почему-то она покорила Россию. Даже куранты на Спасской башне Кремля в XVIII веке наигрывали эту мелодию, до того, как их перенастроили на «Марш Преображенского полка» и на гимн Бортнянского «Коль славен наш Господь в Сионе». А в начале XXI века Валерий Леонтьев назвал именем «Августин» свой хит, в котором, особенно в припеве, использованы интерпретации все той же мелодии.
Вообще, «Милый Августин» выражает типично русские представления о типично немецком. Германия, дескать, это страна, где все едят сосиски с пивом и припевают «O du lieber Augustin, Augustin, Augustin, o du lieber Augustin, alles ist hin».
Если снимается кино про войну, то фашисты в нем тоже должны это напевать или наигрывать на губной гармонике. Герой сериала «Бригада», участвующий в таких съемках, надевает мундир эсэсовца, садится в мотоцикл и мчится прямиком на партизанскую засаду, бася, естественно: «O du lieber Augustin».
Интересно, что в самой Германии эту песню поют значительно реже, чем в России. Что повторяющееся в рефрене выражение «alles ist hin» прямиком указывает на австрийскую речь. Что именно в Австрии милый Августин может быть смело причислен к национальным героям, там он не менее знаменит, чем принц Евгений Савойский, императрица Мария-Терезия, психоаналитик Зигмунд Фрейд и кинозвезда Марика Рекк. В старой Вене можно даже устроить экскурсию по «августинским» местам: познавательно, интересно, к тому же сытно и пьяно.
Милый, но бедный
Начнем с имени. Августин — вовсе не имя, а фамилия. А звали его — вы упадете! — Маркс. Маркс Августин (Marx Augustin). Ну, полное имя — Маркус, редуцированное до Маркса в разговорной речи. Жил этот Маркс в Вене, в середине XVII века. Был городским музыкантом: волынщиком и куплетистом.
Вообще, он был завсегдатаем венских кабачков. Его рабочий день состоял из перемещений от одного питейного заведения к другому, где он напевал свои песенки и охотно пил пиво с вином. Полученных денег едва хватало на то, чтобы расплатиться за выпитое. Милый Августин был очень бедным Августином.
Впрочем, милым его стали называть позже, с появлением той самой песни. И песня, и, главное, обстоятельства ее возникновения изменили всю жизнь Августина. Это была уже жизнь после смерти. Он стал одним из самых почитаемых горожан. Разбогател. И прославился на весь мир.
Из песни слов не выкинешь
А о чем поется в песне? Как раз о том, что его прославило. Впрочем, чаще всего исполняется сокращенный вариант. Из него не поймешь, что же, собственно, там «hin».
Частица hin, употребляемая австрийцами в самостоятельном значении, переводится как поломка, неприятность. Вплоть до конца света. «Alles ist hin» означает «все пропало!».
Вникнем в смысл песни. Вот достаточно подробный ее пересказ:
Ах, милый Августин, все пропало. Ни денег, ни девушки, ни одежды, ни трости. Августин валяется в грязи, и даже богатая Вена пропала вместе с Августином. Плачьте со мной: все пропало! Что ни день, то был праздник, а теперь одна чума. Горы трупов — это чума! Ложись-ка в могилу, Августин, все пропало.
«Все пропало» в 1679 году, когда на Вену навалилась эпидемия чумы. Число жертв составляло от восьми тысяч (по числу зарегистрированных захоронений) до 120 тысяч (по устным преданиям). Трупы не успевали хоронить. Складывали в рвы в ожидании вывоза и окончательного погребения. Стихийных погребений было гораздо больше. Одну из последних массовых могил обнаружили только в 2010 году при перестройке подвала одного из домов на Элизабетштрассе.
Как Августин лег в могилу?
Банально: напился до положения риз. У него был очередной маленький пир во время большой чумы, после которого, с трудом волоча ноги, он плелся домой по ночным улицам. Возле кирхи святого Ульриха свалился, окончательно лишившись чувств. На его неподвижное тело наткнулась похоронная команда, приняла за умершего и скинула в ров с чумными покойниками. Да еще и присыпала известью.
Этим бы все и кончилось. Закидали бы его землей поверх негашеной извести. Но в том-то и дело, что похороны задерживались из-за большого количества смертей. Очнувшись через несколько часов, милый Августин с ужасом осознал, где находится. Во все еще разверстой могиле на горе трупов! Попытался выбраться из нее — но ни ноги, ни руки не слушались.
Как он восстал из могилы?
Августин пытался кричать, звать на помощь. Но и голос не слушался милого пьянчугу! Тогда, надув меха своей волынки, с которой никогда не расставался, он заиграл душераздирающую мелодию, перебудив полгорода. На завывание волынки сбежались люди. И вызволили «ожившего покойника».
Невероятное происшествие было внесено писателем и проповедником Абрахамом а Санта-Кларой, современником Августина, в сатирическую хронику «Битком набитый винный погребок».
Как и следовало ожидать (ведь пьяному море по колено), с Августином ничего не случилось. Он не заболел — наоборот, укрепился духом и плотью. Он стал всеобщей знаменитостью. Когда чума отступила, Вена гуляла напропалую. Августина всюду приглашали, жаждали его песен, платили ему за них хорошие деньги.
Вечная августиниана
Среди причудливых домишек старой Вены, в районе бывшего мясного рынка, есть ресторан Griechenbeisl («Греческий закусон», можно так перевести название), на стене которого висит художественно оформленная табличка с надписью: «Здесь впервые спел свою песню милый Августин». Имеется в виду, что, сложив бесшабашные куплеты о собственных недопохоронах, он первым делом преподнес это завсегдатаям в Griechenbeisl. Поверим на слово. Раз оно прибито к стене большими гвоздями.
Песня зажила самостоятельной жизнью, исполнялась множеством менестрелей. Ко времени первой нотной записи, в 1720 году, существовало несколько вариантов, один из которых создал, безусловно, сам милый Августин.
Эта песня где только не «всплывала». В сказке Андерсена «Свинопас» ее мелодию играет волшебный горшочек. В Москве, как мы знаем, она гремела со Спасской башни. И между прочим, в 1770 году, когда куранты впервые отбили ее, в Москву тоже пришла большая чума. И, как Вена, российская столица сумела ее одолеть.
Милому Августину посвящено большое число музыкально-драматических и литературных произведений. Одна из площадей Вены названа Augustinplatz. На ней стоит памятник-фонтан милому Августину. Ходят слухи, что по особым случаям фонтан заполняется не водой, а вином. Памятник установлен как раз на том месте, где находился чумной ров, в который сбросили горе-музыканта.
Памятник поставили в 1908 году. Во время Второй мировой войны бронзовая фигура милого Августина была переплавлена, так сказать, на пушки (впоследствии памятник восстановили). Но через несколько дней после исчезновения фигуры Августина на ее месте появилась табличка с надписью: «Der schwarzen Pest bin ich entronnen, die braune hat mich mitgenommen». «Чумы я черной избежал, но при коричневой пропал». Всюду свой куплет.
Источник:
Источник:
- 13 случаев, когда горе-туристы облетели заголовки
- 20 медиков рассказали о самых глупых пациентах в своей карьере
- Истории про избалованных и богатеньких детей
- Трешовые истории знакомств в Тиндере
- Индиец 2 года бесплатно жил в роскошном отеле — и не платил