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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
01 июля 2023 23:14
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2604
25

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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33  комментария
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33k
Андрей Иванов 11 часов назад
Бесшумные - для начинающих. Для продвинутых массогабаритная модель просто накручивается на перфоратор, а он шумит
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389k
Алексей 4 часа назад
Комментарий к фото
как же тебе не стыдно?! в живого человека куем тыкать!!!
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10k
Copycat 6 часов назад
Комментарий к фото
так он старый понятное дело он уже там в кислородной маске спит как минимум
а ещё это они же (запад) обвинял в своё время ссср в "герантократии" типа "ууу смотрите страной старики правят!"
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10k
Copycat 6 часов назад
Комментарий к фото
Это доказывает то что не смотря на то что семья религиозная - всё равно нужно детям давать половое воспитание

напомнило историю про такую же пару которые поженились и почти ничего не понимали, всю первую брачную ночь жених искал влагалище у жены на животе, где то через неделю они развелись
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5k
S__D 9 часов назад
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5k
S__D 9 часов назад
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33k
Андрей Иванов 11 часов назад
Нехило студентки в Екатеринбурге живут. В доме поллямя валяется и небось ещё не сразу поняла, что пропали.
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33k
Андрей Иванов 11 часов назад
Роллтон домашнего приготовления
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33k
Андрей Иванов 11 часов назад
У меня было 6 дедушек. Потому что у одной бабушкуи юыло 8 детей от 5 мужей
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71
Ясен Пень 11 часов назад
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Пылесосить, но сильно не усердствовать.
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71
Ясен Пень 12 часов назад
Комментарий к фото
По чесноку, она права, как по мне. Заходят домой уставшие после свадьбы. Не успела захлопнуться входная дверь, муж спешно расстёгивает ширинку, вываливает хозяйство и говорит: "Позырь, какой у меня.!" Членом не хвастаться, членом детей делать надо. Ну, или просто получать удовольствие. А так, это эксгибиционизм называется.
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17k
Nikita 12 часов назад
Откуда у студентки половина ляма? Вебкамщица?
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62k
doker 12 часов назад
Вот зря вот так...
Сегодня разрушили, наконец-то, Антоновский мост.
Целеуказание? Такое...
По шпалам....
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62k
doker 12 часов назад
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