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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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а ещё это они же (запад) обвинял в своё время ссср в "герантократии" типа "ууу смотрите страной старики правят!"
напомнило историю про такую же пару которые поженились и почти ничего не понимали, всю первую брачную ночь жених искал влагалище у жены на животе, где то через неделю они развелись
Ну, и стоит ходить на завод?
Я так суп харчо готовлю.
По рецепту риса 200 грамм, но опыт - риса не больше столовой ложки.
Эхо войны.
решил, что как в детстве нужно пиписки друг другу показывать... :)
Сегодня разрушили, наконец-то, Антоновский мост.
Целеуказание? Такое...
По шпалам....