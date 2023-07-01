FISHKINET
Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599... ВМС Мексики перехватили подводную лодку с 3,5 тоннами кокаина ВМС Мексики перехватили подводную лодку с 3,5 тоннами кокаина Пингелап – тихоокеанский остров чёрно-белых цветов Пингелап – тихоокеанский остров чёрно-белых цветов Воздушный шар с людьми рухнул на гору в Дагестане Воздушный шар с людьми рухнул на гору в Дагестане Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР "Наслаждается отдыхом": девочка забыла в отеле игрушечную чайку, и сотрудники гостиницы устроили отпуск плюшевой птице "Наслаждается отдыхом": девочка забыла в отеле игрушечную чайку, и... Минюст признал Бориса Гребенщикова* иноагентом Минюст признал Бориса Гребенщикова* иноагентом В зоопарке в Малайзии кот поселился в вольере с капибарами В зоопарке в Малайзии кот поселился в вольере с капибарами Стали известны подробности о жизни девочки, показавшей сигнал о помощи на съемках сюжета для "Первого канала" Стали известны подробности о жизни девочки, показавшей сигнал о... Компания OceanGate продолжает набор туристов для погружения к "Титанику" Компания OceanGate продолжает набор туристов для погружения к... 14 животных, которые неожиданно решили навестить человека 14 животных, которые неожиданно решили навестить человека Макрон считает компьютерные игры причиной погромов во Франции Макрон считает компьютерные игры причиной погромов во Франции Верховный суд США вынес решение об отмене льгот чернокожим людям при поступлении в колледж Верховный суд США вынес решение об отмене льгот чернокожим людям... Главный прокурор Чувашии утонул во время заплыва через Волгу Главный прокурор Чувашии утонул во время заплыва через Волгу Песочница для мужиков Песочница для мужиков Чистый восторг в пушистом виде Чистый восторг в пушистом виде В России извращенцев планируют лечить принудительно В России извращенцев планируют лечить принудительно 14 фильмов ужасов, где главными злодеями стали дети 14 фильмов ужасов, где главными злодеями стали дети В Дагестане мужчина напал на женщину из-за слишком развратного наряда В Дагестане мужчина напал на женщину из-за слишком развратного наряда
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
01 июля 2023 21:22
Метки: Россия   СССР   история   фото   
460
29

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Ыукп 8 часов назад
угу, 1999 год. с цветным моником. и лазерным принтером...
а на компе, небось ХР-ка стоит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
362
iskra Ыукп 7 часов назад
Что не так? У меня в 2000-м был цветной LG с плоским экраном. А лазерные принтеры ещё в 80-х завозили.
Винда у меня в 2000-м стояла 98. Через год поставил W2000,еще через год ХР,которая стояла аж до 2010-го.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шерхан 5 часов назад
Комментарий к фото
Это не этот "фанат" случайно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker 8 часов назад
Спасибо! Как всегда порадовал - воспоминаниями.
Девчонки класс - сейчас таких не делают!
Да, и Жанну жалко. Сегодня поминаю ушедших. Ну и за нее...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

978786



Другие посты автора
Дом, который построю я
Дом, который построю я
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стандарты красоты

Популярные теги
#интересно#Юмор#автомир#Россия#США#аварии#авто аварии#полиция#подборка#добро
#в мире#кино#машина#люди#интересное#дети#Автовсячина#картинки#собака#знаменитости
#фото#автомобили#животные#позитив#история#ДТП#фильм#Китай#трейлер#искусство
Дом, который построю я Дом, который построю я В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться