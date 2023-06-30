В аэропорту Кишинёва иностранец устроил стрельбу

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в международном аэропорту Кишинёва (столица Молдавии) после того, как его не впустили на территорию страны. По сообщениям местных СМИ, мужчина застрелил двух человек (среди них один полицейский), после чего забаррикадировался в одном из служебных помещений аэропорта.