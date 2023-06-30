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В аэропорту Кишинёва иностранец устроил стрельбу

В аэропорту Кишинёва иностранец устроил стрельбу

Автор:
30 июня 2023 18:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Кишинёв   аэропорт   молдова   стрельба   теракт   
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Из здания эвакуировали людей, есть пострадавшие.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в международном аэропорту Кишинёва (столица Молдавии) после того, как его не впустили на территорию страны. По сообщениям местных СМИ, мужчина застрелил двух человек (среди них один полицейский), после чего забаррикадировался в одном из служебных помещений аэропорта.

Всех находившихся в аэропорту пассажиров и встречающих спешно эвакуировали из здания, авиасообщение приостановлено.

По предварительным данным, вооружённый мужчина прилетел из Турции. Только что поступила информация, что спецназу удалось задержать преступника. Комнату, в которой тот находился, брали штурмом, нападавший получил ранение. Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело об организации теракта.

UPD: премьер Молдавии сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.

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Метки: Видео   Кишинёв   аэропорт   молдова   стрельба   теракт   
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9  комментариев
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34k
Dobry vojak Svejk 41 минуту назад
Что такое надо съесть, чтобы с боем пробиваться в Молдавию? Так любит Кишинёв, что жизни не жалко?
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14k
Ничоси 17 секунд назад
У них-иностранец, а у нас-мигрант.. Стоит задуматься о смыслах терминов
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14k
Shtoppi Минуту назад
<<...стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.>>
------------
наверное трудовой мигрант, в поисках лучшей жизни в Молдову прилетел? ))))
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1k
zu4ara 5 минут назад
какой тухляк...
прилетел с пистолетом и начал в людей шмалять ...
да ещё и таджик!
ТАК ВАМ И НАДО ДЕБИЛЫ!!!!
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1k
Сид 17 минут назад
Как он прилетел с пистолетом?
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117
zas-people Полчаса назад
думается мне зона на Молдове не сахар, но по сравнению с турцией рай. Бежал с турции, не срослось, вот выбрал меньшее из зол
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