В аэропорту Кишинёва иностранец устроил стрельбу

Из здания эвакуировали людей, есть пострадавшие.
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в международном аэропорту Кишинёва (столица Молдавии) после того, как его не впустили на территорию страны. По сообщениям местных СМИ, мужчина застрелил двух человек (среди них один полицейский), после чего забаррикадировался в одном из служебных помещений аэропорта.
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Всех находившихся в аэропорту пассажиров и встречающих спешно эвакуировали из здания, авиасообщение приостановлено.
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По предварительным данным, вооружённый мужчина прилетел из Турции. Только что поступила информация, что спецназу удалось задержать преступника. Комнату, в которой тот находился, брали штурмом, нападавший получил ранение. Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело об организации теракта.
UPD: премьер Молдавии сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.
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наверное трудовой мигрант, в поисках лучшей жизни в Молдову прилетел? ))))