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Впечатляющие настенные граффити, которые захватывают внимание

Впечатляющие настенные граффити, которые захватывают внимание

Автор:
30 июня 2023 14:52
Сообщество : Искусство
Метки: граффити   граффити на стене   искусство   красиво   рисунки   рисунки на стене   уличные художники   
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Уличное искусство не стоит на месте. Хоть и самым популярным является Бэнкси, есть ещё много талантливых артистов. Перед вам работы художников, которые сложно оставить без внимания. Хоть полотна для них и не мольберты, а уличные стены и заборы.

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Метки: граффити   граффити на стене   искусство   красиво   рисунки   рисунки на стене   уличные художники   
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1  комментарий
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iskra 47 минут назад
Слышал, что в Европе,в приличных кварталах,нельзя расписывать свой дом по своему желанию. Все должно быть согласовано с администрацией района или города.
PS И я с этим согласен,потому как действительно талантливых и интересных рисунков - единицы по всему миру,а в большинстве,просто подростки малюют каракули.
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