Впечатляющие настенные граффити, которые захватывают внимание

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Уличное искусство не стоит на месте. Хоть и самым популярным является Бэнкси, есть ещё много талантливых артистов. Перед вам работы художников, которые сложно оставить без внимания. Хоть полотна для них и не мольберты, а уличные стены и заборы.
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4. Граффити артисты больше не считаются третьим сортом, художников нанимают для оформления реклам и зданий
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PS И я с этим согласен,потому как действительно талантливых и интересных рисунков - единицы по всему миру,а в большинстве,просто подростки малюют каракули.