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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
29 июня 2023 23:28
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2189
25

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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17  комментариев
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7k
Roman 6 часов назад
Комментарий к фото
Патамушта тупорылые молокососы выезд с перекрёстка почти наверняка не освободят. А идиотом, стоящим поперёк дороги в течении цикла светофора будешь ты.
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11k
Самка Хорька 4 минуты назад
Да! А после мяса - лепешки и чай. И счёт на 200 рублей))
В 2019 году были в Узбекистане. Отмечали приезд. Именно так и было - салаты, лепешки, шашлык, люля, коньяк, вино и чай на четверых. Стол на 1600 что ли рублей был. С чаевыми вместе.
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14k
Antique computer 3 часа назад
Подборка редкостной херни. "Юмор" уровня старшей группы детсада, на первой картинке. На следующих ничем не лучше.
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5k
Divergent?!? 10 часов назад
Да... Над киргизами посмеялись, а как правильно пишется и что такое ЧинквеЧенто, понятия не имеют.
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5k
S__D 11 часов назад
Комментарий к фото
Вот кстати. Красная фасоль у них весьма неплоха, а если учитывать цену - так вообще шикарная.
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33k
Андрей Иванов 11 часов назад
И главное - не придётся менять при смене бабы
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17k
Nikita 11 часов назад
Эххх, Димон... Да как так-то?! Ждал-ждал, а в конце ХОП! И ничего.....
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33k
Андрей Иванов 11 часов назад
Ещё раньше
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33k
Андрей Иванов 11 часов назад
Мне кажется, зря они этих зелёных из кадра выпилили
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Димон

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