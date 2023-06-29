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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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В 2019 году были в Узбекистане. Отмечали приезд. Именно так и было - салаты, лепешки, шашлык, люля, коньяк, вино и чай на четверых. Стол на 1600 что ли рублей был. С чаевыми вместе.