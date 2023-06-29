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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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5.
Первая в Союзе портативная складная детская коляска «Мотылёк» Вятского машзавода «Авитек», выпускавшего катапультируемые кресла, 1975 год
7.
Колоссы Мемнона, массивные каменные статуи фараона Аменхотепа III. Сооружены в 14 веке до нашей эры. 1857 год
11.
Генерал Пиночет позирует с женщиной из племени рапа-нуи. Рапануи - коренные жители острова Пасхи, аннексированного Чили 9 сентября 1888 года
13.
Вид сверху на Королевский замок и жилые кварталы района Альтштадт в Кенигсберге. Аэрофотосъемка 1942-1944 гг.
16.
Экспортный вариант экскурсионной модификации ЛиАЗ-677ВЭ. 1973 год
Как и ЛиАЗ-677Э, эти автобусы отличались от стандартных улучшенной отделкой салона, алюминиевой фальшрадиаторной решёткой, декоративными молдингами и колпаками, прямоугольными фарами производства ГДР. В автобусе ЛиАЗ-677В было 37 сидячих мест для пассажиров и одно место для экскурсовода.
19.
Необычный санитарный грузовик БВСМ 80. Конструкторы соединили в нем грузовик ГАЗ и гусеничный трактор ДТ-75. СССР. 1980-е
24.
Последние дни мира. Футбольные болельщики на стадионе Динамо. Июнь 1941 года. Фото Маргарет БУРК-УАЙТ
25.
Танк М1 «Abrams» в ходе операции «Буря в пустыне» в феврале 1991 год
Для усиления защиты танкисты навешивали на броню мешки с песком.
27.
3-й аэрокосмический салон в Турине, аэропорт Казелле. Ил-62 первый советский турбореактивный дальнемагистральный пассажирский самолёт, 1968 год
31.
Эскортный мотоцикл Иж-8.201 "Вега" — для спецслужб СССР. 1980-е
Мотоцикл оснащен двухсекционным роторно-поршневым движком с алюминиевым корпусом общим объемом 736 см³ и мощностью 87 л. с. "По паспорту" двигатель мог доходить до 6000 об/мин, а специальные версии мотора выдерживали и по 9000 об/мин.
32.
Немецкие микроавтомобили Heinkel и Kleinschnittger на испытаниях в СССР, 1950-е годы
Конструкцию этих моделей изучали при разработке отечественной мотоколяски для инвалидов СМЗ
36.
Универмаг «Синтетика», Комсомольский проспект, Москва, 1962 год
В нём продавались только вещи из синтетических материалов. Ассортимент расцветок был огромным, а стирались они очень легко и почти не мялись. Из синтетики были шубы, куртки, костюмы, свитеры и платья. Стоила синтетическая одежда немало и сильно электризовалась, но это никого не смущало. Спрос был довольно большим.
39.
Предварительное прослушивание грампластинок в магазине "Мелодия" на Новом Арбате, СССР, 1975 год
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