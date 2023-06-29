36.

В нём продавались только вещи из синтетических материалов. Ассортимент расцветок был огромным, а стирались они очень легко и почти не мялись. Из синтетики были шубы, куртки, костюмы, свитеры и платья. Стоила синтетическая одежда немало и сильно электризовалась, но это никого не смущало. Спрос был довольно большим.