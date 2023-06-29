FISHKINET
Сообщество Юмор 17128 постов • 3586 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Завидные женихи, которые почти альфа-самцы

Завидные женихи, которые почти альфа-самцы

Автор:
29 июня 2023 16:28
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   альфач   гопники   мужчины   парни   смех   
1440
16

Перед вами мужчины, которые позиционируют себя альфа-самцами, но окружающие над ними только посмеиваются. Что не так? Где они прокололись?

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   альфач   гопники   мужчины   парни   смех   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Злодей Час назад
На 13 больше на этого похож.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
16k
Smiley 10 минут назад
Завидные женихи???
Скорее знатные дебилы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир Полчаса назад
Ооо, я знаю что это. Это крымское вино ZB-авторское. Что за мужик, понятия не имею.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Мангуст Полчаса назад
Комментарий к фото
Не, Винни Джонс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
dima423 44 минуты назад
Комментарий к фото
епать, его когда лепили, походу уронили, а потом еще ногой пнули и о стенку шмякнули)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ego sum qui sum Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
больше не винни джонса похож как по мне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
Да это дурачек интернетый ВиДжейЛинк зовут - треш стример

сам не смотрел но в лицо увы знаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97431



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#аварии#Автовсячина#позитив#кино#США#закон#Санкт-Петербург
#автомобили#Юмор#интересно#ДТП#подборка#люди#Россия#факты#добро#СССР
#автомир#интересное#Прикол#авто аварии#в мире#история#полиция#шоу бизнес#забавно#Ynews
Дом, который построю я Дом, который построю я В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться