Завидные женихи, которые почти альфа-самцы

1440
16
Перед вами мужчины, которые позиционируют себя альфа-самцами, но окружающие над ними только посмеиваются. Что не так? Где они прокололись?
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
реклама
Скорее знатные дебилы.
сам не смотрел но в лицо увы знаю