Танец взбесившихся конусов

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В результате непогоды несколько конусов устроили "танцы" неподалеку от канализационных люков.
Взбесившиеся конусы устроили танцы под дождём. Пора ли вызывать охотников за привидениями?
Бонус: озвучка, после которой ролик начинает играть новыми красками.
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