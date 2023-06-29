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Танец взбесившихся конусов

Танец взбесившихся конусов

Автор:
29 июня 2023 13:07
Метки: Видео   Прикол   дождь   канализационный люк   конус   танец   
1343
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В результате непогоды несколько конусов устроили "танцы" неподалеку от канализационных люков.

Взбесившиеся конусы устроили танцы под дождём. Пора ли вызывать охотников за привидениями?


Бонус: озвучка, после которой ролик начинает играть новыми красками.

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Метки: Видео   Прикол   дождь   канализационный люк   конус   танец   
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8  комментариев
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266
Человек Разумный Час назад
Меня одного пугают подпрыгивающие чугунные люки ? :)
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1k
Kra 8 минут назад
С конусами все понятно, но почему скачут тяжеленные люки?

Или это все постанова?
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7k
Горец Ю Час назад
Спасибо за минутку хорошего настроения!))))
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145
дмитрий Час назад
У первого ролика озвучка лучше!
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