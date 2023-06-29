Мужчины катались по Красноярску в надувном бассейне

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Жители Красноярска недавно наблюдали на дороге довольно странное зрелище. Двое мужчин устроили вечеринку в установленном на эвакуаторе бассейне. Автолюбители запечатлели тусовщиков на видео.
Накануне двое парней устроили вечеринку у бассейна прямо в кузове эвакуатора. Перфоманс снимали проезжающие мимо машины и сами нарушители.
Но долго разъезжать по городу не удалось — парней остановили сотрудники ГИБДД. Им удалось отделаться лишь двумя штрафами.
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Метки: Видео Россия бассейн красноярск люди развлечения эвакуатор
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