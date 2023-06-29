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Мужчины катались по Красноярску в надувном бассейне

Мужчины катались по Красноярску в надувном бассейне

Автор:
29 июня 2023 09:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   бассейн   красноярск   люди   развлечения   эвакуатор   
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Жители Красноярска недавно наблюдали на дороге довольно странное зрелище. Двое мужчин устроили вечеринку в установленном на эвакуаторе бассейне. Автолюбители запечатлели тусовщиков на видео.

Накануне двое парней устроили вечеринку у бассейна прямо в кузове эвакуатора. Перфоманс снимали проезжающие мимо машины и сами нарушители.

Но долго разъезжать по городу не удалось — парней остановили сотрудники ГИБДД. Им удалось отделаться лишь двумя штрафами.

Источник:

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Метки: Видео   Россия   бассейн   красноярск   люди   развлечения   эвакуатор   
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6  комментариев
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60k
pynh 2 часа назад
гейпарад по-красноярски?
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
эх зря сотрудники растерялись - нужно было забрать до выяснения всех обстоятельств часа на 24 как минимум
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9k
Борис Карабанов 58 минут назад
А вообще, конечно, интересный расклад. Хулиганство на автомобиле - не хулиганство, а мелкое нарушение ПДД. Покушение на убийство на автомобиле - не покушение, а управление в состоянии... Убийство с отягчающими на автомобиле - не убийство, а нарушение ПДД...
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14k
котегRUS Час назад
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22k
BiZ Час назад
когда ниьуя ничего в жизни не смог, но очень хотел прославиться..
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Где мужчины? Показаны какие-то "радужные".
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Себастьян Перейра

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