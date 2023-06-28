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Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: настроение позитив утро
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для гостей у меня ВСЕГДА идеально чистая посуда и дом держу в порядке по тому что я мужик и слежу за хозяйством
чет меня аж задело) скажу так: - Я холостяк по тому что сам так хочу в данный период, а чел из мема по тому что он свинья и с ним ни кто жить не хочет