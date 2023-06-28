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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
28 июня 2023 09:19
Метки: настроение   позитив   утро   
924
25

Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.

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8  комментариев
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904
ruslan d 2 часа назад
Я всегда ставлю на плиту емкость пропорционально размеру или мощности ...
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10k
Copycat 56 минут назад
Комментарий к фото
Есть такое, я утром кладу еду в чистую чашку, и в течении дня не мою её, просто добавляю туда еды себе, но в конец дня чашка помыта всегда.
для гостей у меня ВСЕГДА идеально чистая посуда и дом держу в порядке по тому что я мужик и слежу за хозяйством

чет меня аж задело) скажу так: - Я холостяк по тому что сам так хочу в данный период, а чел из мема по тому что он свинья и с ним ни кто жить не хочет
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10k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
да по тому что она самая ближняя, и я поджигаю правой рукой) это не то что бы "самая любимая" а самая удобная в работе я бы сказал
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131
София 2 часа назад
Зачем пушистому шмот ?
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57k
alertol 2 часа назад
Комментарий к фото
Лучшей ведьмой в средние века, считалась та которая не спалилась.
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60k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
у меня правая нижняя с маленьким огнем, левая нижняя любимая =)
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