За и против: девушки поделились причинами, почему решились сменить или - наоборот - не брать фамилии мужей

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Во время заключения брака обычно у невест спрашивают, будут ли они оставлять свою фамилию или брать мужа. Каждый для себя решает этот вопрос сам. В Твиттере пользовательницы начали рассуждать о за и против.
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