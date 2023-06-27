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За и против: девушки поделились причинами, почему решились сменить или - наоборот - не брать фамилии мужей

За и против: девушки поделились причинами, почему решились сменить или - наоборот - не брать фамилии мужей

Автор:
27 июня 2023 17:15
Сообщество : Юмор
Метки: брак   интересно   поженились   смена фамилии   фамилия мужа   фото   
1172
15

Во время заключения брака обычно у невест спрашивают, будут ли они оставлять свою фамилию или брать мужа. Каждый для себя решает этот вопрос сам. В Твиттере пользовательницы начали рассуждать о за и против.

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Метки: брак   интересно   поженились   смена фамилии   фамилия мужа   фото   
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7  комментариев
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889
ruslan d 59 минут назад
Зачем это вообще надо ?
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600
Мицелий Грибов 7 минут назад
Звучит как вброс и шутка, но клянусь, это истинная правда - коллега была девочка по фамилии Ким, вышла замуж, стала - Зелепукина
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29k
Макарыч Полчаса назад
Ни у одной женщины на планете нет своей собственной фамилии. Все фамилии - это либо фамилия отца, либо фамилия мужа. В любом случае обладание собственной фамилией только мужская прерогатива. Вот теперь и живите, бабы, с этим.
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3k
WisImp 37 минут назад
У меня с подругой таких мыслей не возникало. Переехал давно уже в Германию, фамилию немцы не могут правильно произнести. Сказал, как-то подруге что хотел бы поменять фамилию (будучи мужчиной), на какую-то немецкую. Подруга сказала что не стоит и что ей очень нравится моя фамилия и подмегнула. Посмотрим как дела дальше пойдут.
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18k
сеньор Леонсио 42 минуты назад
Комментарий к фото
Институт брака давно мёртв!
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53k
dima423 52 минуты назад
У меня жена взяла мою фамилию, чето не помню даже по этому поводу каких то обсуждений...хотя если бы оставила свою мне тоже как то пофиг было бы))
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29k
Serg2001 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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