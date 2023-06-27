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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 397 постов • 25 подписчиков подписаться
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Молния убила мужчину в пригороде Краснодара

Молния убила мужчину в пригороде Краснодара

Автор:
27 июня 2023 16:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   гроза   краснодар   молния   несчастный случай   хутор Ленина   
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Трагедия произошла сегодня днём.

На записи с камеры наблюдения видно, что молния угодила мужчине в область головы. Находившиеся неподалёку водители и персонал попытались оказать пострадавшему мужчине первую помощь, но она, к сожалению, не понадобилась. Он скончался мгновенно. По данным СМИ, несчастный случай произошёл сегодня днём во время грозы на грузовой парковке на овощной базе, расположенной в хуторе Ленина под Краснодаром.

Сообщается, что погибшему мужчине было 49 лет. В Краснодар он приехал из Симферополя для закупки овощей и фруктов. По факту гибели мужчины сотрудники полиции проводят проверку.

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Метки: Видео   гроза   краснодар   молния   несчастный случай   хутор Ленина   
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39  комментариев
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5k
BenderRodriguez Час назад
Всем нам напоминание, точно по Воланду: человек не просто смертен, он внезапно смертен.
Пусть земля ему будет пухом. Совсем ведь молодой мужик. Что такое 49 лет?
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9k
Борис Карабанов 10 минут назад
Ну, вечер в хату! Владелец овощной базы будет задержан за непринятие достаточных мер по обеспечению эффективной молниезащиты. Паровозом пойдёт. Проектировщики и строители - вагончиками. А как иначе? Как дело закрыть? Без подозреваемых и виновных?
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15k
ss 11 минут назад
Нет. Конечно однозначно земля пухом. Вот так вот бац и нет...
Но, тем не менее, всё равно интересно. Это он так нагрешил или это от алюминиевой шапочки?
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19k
speaktr-st 14 минут назад
Хохлы уже себе записали очередную перемегу? Типа "бог с нами" и всё такое?
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182
устал я от вас 17 минут назад
Крымский барыга... его справедливо покарал Зевс
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182
устал я от вас Жан Батист Эмануэль Зорг 7 минут назад
От крымских барыг устал, а тут такая хорошая новость..
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9k
RIZ deadening Полчаса назад
Опасно ходить по открытым пространствам . А если поле застигнет - лучше всего лечь на землю , чтобы не быть самым высоким громоотводом !
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6k
livaneth Полчаса назад
Вот потому греки уважали Зевса а славяне - Перуна.
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1k
Kra 38 минут назад
ничего себе!!

У него что были стальные нервы и железная воля ???
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274
данила беринский 39 минут назад
просто он был избран.
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1k
Nikolay 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Артур Котовой 54 минуты назад
Новая фобия теперь.
А вообще есть какая то статистика по ударам молний в людей?
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600
Мицелий Грибов Час назад
Пиппец. Бежишь такой себе, думаешь - так, счёт-фактуру надо заполнить, путёвку оформить, потом пообедать где-ниб
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11k
Zемляк Час назад
Жаль мужика. Вот подозреваемый.
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6k
Mixalych Час назад
меня в детстве учили: во время грозы бегать нельзя...
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29k
Юрьевич Час назад
Ахренеть! Столько зданий и металла вокруг, а ударила в него!
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6k
workmen77 Час назад
По закону физики молния в первую очередь должна была ударить в вышестоящие металлические конструкции, имеющие огромную площадь. Но даже в инструкции по расчету молниезащиты указано, что это явление не до конца изученное.
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14k
Shtoppi 2 часа назад
<<По факту гибели мужчины сотрудники полиции проводят проверку.>>
------
а что они там проверяют, если не секрет? вроде на видео все и так понятно?
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265
thrashbox Shtoppi Час назад
Будут расследовать участие РПЦ в этом деле. Это их епархия, по идее.
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117
Patiot russger 5 минут назад
«К грозе у русских людей очень сложное отношение. Скажем, есть такой мальчик – святой Артемий Веркольский. О нем ничего не известно, кроме того, что он убит молнией. И вот это стало основанием для его канонизации. То есть Бог забрал его таким образом себе. Есть два толкования: одно, что гибель в грозу – страшная смерть. Но есть ровно обратное в истории церкви: смерть от молнии – знак Божьего избранничества....»
(Протодиакон Андрей Кураев)
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5k
Sanar 2 часа назад
"По факту гибели мужчины сотрудники полиции проводят проверку." Интересно кто попал под проверку? Какой бог? Ну понятно что проверят базу на наличие молниеотводов и пожарки, ну максимум штраф владельцу территории не более.
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3k
Andrew_Nice 2 часа назад
Это прям судьба...
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5k
Денис 2 часа назад
"По факту гибели мужчины сотрудники полиции проводят проверку"
Против Зевса возбудили уголовку? В Басманный когда доставят?
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40
Gergy 2 часа назад
+ еще одна фобия
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