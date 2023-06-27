Молния убила мужчину в пригороде Краснодара

Трагедия произошла сегодня днём.
На записи с камеры наблюдения видно, что молния угодила мужчине в область головы. Находившиеся неподалёку водители и персонал попытались оказать пострадавшему мужчине первую помощь, но она, к сожалению, не понадобилась. Он скончался мгновенно. По данным СМИ, несчастный случай произошёл сегодня днём во время грозы на грузовой парковке на овощной базе, расположенной в хуторе Ленина под Краснодаром.
Источник:
Сообщается, что погибшему мужчине было 49 лет. В Краснодар он приехал из Симферополя для закупки овощей и фруктов. По факту гибели мужчины сотрудники полиции проводят проверку.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
Пусть земля ему будет пухом. Совсем ведь молодой мужик. Что такое 49 лет?
Но, тем не менее, всё равно интересно. Это он так нагрешил или это от алюминиевой шапочки?
У него что были стальные нервы и железная воля ???
А вообще есть какая то статистика по ударам молний в людей?
------
а что они там проверяют, если не секрет? вроде на видео все и так понятно?
(Протодиакон Андрей Кураев)
Против Зевса возбудили уголовку? В Басманный когда доставят?