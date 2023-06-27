Молния убила мужчину в пригороде Краснодара

На записи с камеры наблюдения видно, что молния угодила мужчине в область головы. Находившиеся неподалёку водители и персонал попытались оказать пострадавшему мужчине первую помощь, но она, к сожалению, не понадобилась. Он скончался мгновенно. По данным СМИ, несчастный случай произошёл сегодня днём во время грозы на грузовой парковке на овощной базе, расположенной в хуторе Ленина под Краснодаром.