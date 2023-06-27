На севере ОАЭ загорелся небоскрёб

Сильный пожар сняли на видео очевидцы в городе Аджман. Жилой небоскрёб охвачен огнём.
На кадрах видно, как огнем охвачено почти всё многоэтажное здание. Небоскрёб относится к популярному в ОАЭ жилому комплексу "Абраж-Аджман". Здание вспыхнуло как факел, огонь распространился в мгновение ока с нижних этажей до самой крыши.
СМИ публикуют кадры пожара. Очевидцы происшествия сообщают, что пожарные приехали быстро. О пострадавших не сообщается.
Жилой комплекс Ajman One Tower включает в себя 12 зданий по 36 этажей. В общей сложности комплекс начитывает около 3 тысячи апартаментов.
В Эмиратах стоит жара: столбик термометра даже в ночные часы не опускается ниже +35, уточняет РИА Новости.
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