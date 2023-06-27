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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 395 постов • 25 подписчиков подписаться
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На севере ОАЭ загорелся небоскрёб

На севере ОАЭ загорелся небоскрёб

Автор:
27 июня 2023 10:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ОАЭ   ЧП   жилой комплекс   небоскрёб   огонь   пожар   эмираты   
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Сильный пожар сняли на видео очевидцы в городе Аджман. Жилой небоскрёб охвачен огнём.

На кадрах видно, как огнем охвачено почти всё многоэтажное здание. Небоскрёб относится к популярному в ОАЭ жилому комплексу "Абраж-Аджман". Здание вспыхнуло как факел, огонь распространился в мгновение ока с нижних этажей до самой крыши.

СМИ публикуют кадры пожара. Очевидцы происшествия сообщают, что пожарные приехали быстро. О пострадавших не сообщается.

Жилой комплекс Ajman One Tower включает в себя 12 зданий по 36 этажей. В общей сложности комплекс начитывает около 3 тысячи апартаментов.

В Эмиратах стоит жара: столбик термометра даже в ночные часы не опускается ниже +35, уточняет РИА Новости.

Источник:

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Метки: ОАЭ   ЧП   жилой комплекс   небоскрёб   огонь   пожар   эмираты   
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9  комментариев
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9k
Garpia121 18 минут назад
Что за материалы использованы при строительстве, что так бодро горит? Всегда пугали небоскребы именно из-за возможности таких ситуаций. От пострадавших только пепел останется.
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9k
Борис Карабанов 36 минут назад
Понятно. Путинские чиновники разворовали средства, жадные предприниматели закупили дешёвые небезопасные материалы, пожарную инспекцию подкупили. Владельца расстрелять, строителей посадить, чиновникам отрубить руки.
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134
GoInDown 59 минут назад
Понастроят человейников, ни пажрная безопасность не обеспечена ничего, купят комиссии, а потом такое.
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60k
pynh Час назад
а где приехали пожарные? я вот вижу 1 машину с писюлькой - такой только ежиков пугать.
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134
GoInDown pynh 58 минут назад
Такое не потушить, пока само не потухнет....
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25k
Павел Плеханов Час назад
Как-то он очень лихо горит. Чем его обшивают и вообще?
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1k
Uganda Час назад
В ОАЭ тоже утеплитель есть на домах?
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