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Джессика Биклин - девушка, которая доказывает, что можно оставаться женственной и с мускулами

Джессика Биклин - девушка, которая доказывает, что можно оставаться женственной и с мускулами

Автор:
26 июня 2023 12:48
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Девушка   Спорт   Фитнес модель   мускулы   тренажерный зал   фото   
1956
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Джессика Биклин - фитнес-тренер и модель. Она стала популярна благодаря своему внешнему виду: сочетанию мускул и милому лицу.

При виде Джессики сложно сказать, что мышцы её портят. У неё огромная армия поклонников, которая восхищается девушкой и её телом.

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Спорт - это её страсть. Обычно такие очаровательные девушки не становятся фитнес-моделями, но Джессика считает, что миловидная внешность не должна останавливать женщин при выборе профессии и увлечений. Потому что мускулы - это не только прерогатива мужчин.

Девушка делится в соцсетях информацией о здоровье, правильном питании и тренировках. Ей 29 лет, вес - чуть больше 50 кг, рост - 154.

Джессика не собирается бросать фитнес-карьеру, она не только делится своими лучшими упражнениями для плеч и ягодичных мышц бесплатно, но и занимается бизнесом. Она рекламирует спортивные добавки, тренажерные клубы.

Как вам внешность девушки? Мускулы не лишили её женственности.

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Метки: Девушка   Спорт   Фитнес модель   мускулы   тренажерный зал   фото   
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14  комментариев
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10k
Copycat Час назад
Давайте оставим оценку "Женственности" нам мужчинам, женщина сама по себе не объективна что бы саму себя оценивать

и лично мой вердикт что тут уже на грани - ещё чуть чуть и фигура будет уже не привлекательной лично для меня, кто то может согласиться кто то нет, я просто вношу свой голос
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5k
alex 5 секунд назад
а что ей ещё делать, как привлечь внимание? Мне вот не интересны девушки меньше 170 см роста, а тут метр с кепкой
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3k
poбт 13 минут назад
главно шоб мужа любила

Ссылка coub.com
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1k
SmartCat101 13 минут назад
кому она и что доказывает?
ее внешность омерзительна !
нет ни малейшего желания пойти с ней в ресторан или , упаси госполь оказаться в одной постели
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6k
Станислав 17 минут назад
А куда делись красивые женские ножки?
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1k
Николай 22 минуты назад
А ее фоток порнофоток нет на onlyfans?
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145
GoInDown 44 минуты назад
Ну нет, нет, фу, буэ, неа, итд, перебор.
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5k
Тамара 49 минут назад
Если б не перекачанные бедра - вообще конфетка.
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30k
Юрий Час назад
"Она стала популярна благодаря своему внешнему виду: сочетанию мускул и милому лицу." - эта тоже....


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9k
Борис Карабанов Час назад
Господа, дружно привыкаем к толерантным представлениям о женственности! Долой дискриминацию образа мужеподобных женщин!
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14k
Shtoppi Час назад
такое ощущение складывается, что кто-то активно пытается навязать мужскому гетеросексуальному населению, что такие вот мужеподобные, даже на грани фола как та что в посте, бабищи, это норма.
очевидно что еще не всех опедерастили еще, вот и работают, стараются.
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1k
svarog19692007 2 часа назад
Женственность ?
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Спелая кукурузинка

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