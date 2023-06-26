Джессика Биклин - девушка, которая доказывает, что можно оставаться женственной и с мускулами

Джессика Биклин - фитнес-тренер и модель. Она стала популярна благодаря своему внешнему виду: сочетанию мускул и милому лицу.
При виде Джессики сложно сказать, что мышцы её портят. У неё огромная армия поклонников, которая восхищается девушкой и её телом.
Спорт - это её страсть. Обычно такие очаровательные девушки не становятся фитнес-моделями, но Джессика считает, что миловидная внешность не должна останавливать женщин при выборе профессии и увлечений. Потому что мускулы - это не только прерогатива мужчин.
Девушка делится в соцсетях информацией о здоровье, правильном питании и тренировках. Ей 29 лет, вес - чуть больше 50 кг, рост - 154.
Джессика не собирается бросать фитнес-карьеру, она не только делится своими лучшими упражнениями для плеч и ягодичных мышц бесплатно, но и занимается бизнесом. Она рекламирует спортивные добавки, тренажерные клубы.
Как вам внешность девушки? Мускулы не лишили её женственности.
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и лично мой вердикт что тут уже на грани - ещё чуть чуть и фигура будет уже не привлекательной лично для меня, кто то может согласиться кто то нет, я просто вношу свой голос
ее внешность омерзительна !
нет ни малейшего желания пойти с ней в ресторан или , упаси госполь оказаться в одной постели
очевидно что еще не всех опедерастили еще, вот и работают, стараются.