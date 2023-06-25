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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
25 июня 2023 21:48
Метки: СССР   города   история   фото   
201
27

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   города   история   фото   
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1  комментарий
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SolomonA 2 часа назад

У нас в Брянске, в принципе, в этом месте мало что изменилось - машин стало больше, деревьев - меньше.... А дома - все те же.
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