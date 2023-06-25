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27
Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
2.
ЖД Вокзал "Новосибирск-Главный", 1980 год. Per aspĕra ad astra. (Юганск, Спасибо. Но, покажу тебе город своей юности.) (с). Держите))
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25.
Минск Белорусской ССР, площадь Веры Хоружей.
Вид на автобусную станцию существовавшую на этом месте до середины 1980-х годов. 1981-1986 годы.
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У нас в Брянске, в принципе, в этом месте мало что изменилось - машин стало больше, деревьев - меньше.... А дома - все те же.