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Сельдь под шубой, рыбные консервы, советское шампанское и коньяк – образцовый стол в СССР, где главное – атмосфера.
Все подписи от авторов фотографий.
Интересного вам просмотра!
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6.
Пасха. 1935–1945 годы. Кабардино-Балкарская АССР, станица Екатериноградская. Архив Галины Дмитриевны Бербер
7.
Деревенская свадьба. Застолье в хате. 1940 год. Автор: Георгий Петрусов. Молдавская ССР, Северная Буковина, деревня Михальцы.
9.
Командир подводной лодки «Щ-421», Герой Советского Союза Николай Лунин и его экипаж.
По традиции после похода на столе – жареный поросенок. Северный флот. 1942 год. Автор: Евгений Халдей. Кольский полуостров.
10.
Семья русского крестьянина Даниила Зернова в дни Великой Отечественной войны. Июль – август 1943 года. Автор: Аркадий Шайхет.
15.
Встреча нового 1947 года в старой московской квартире. 31 декабря 1946 – 1 января 1947 года. Автор: Михаил Савин.
18.
Свадьба в доме Мишуковых. Поздравление молодым ‒ Любови Мишуковой и Василию Скрыльникову от односельчан. 1952 год. Автор: Олег Кнорринг.
19.
«Дети разных народов». Студенты-иностранцы. Московский нефтяной институт им. Губкина. Свадьба в общежитии. 1954 год. Автор: Олег Кнорринг.
20.
Космонавты в гостях у артистов Театра оперетты. 1963 год. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн. Москва.
26.
Свадьба у Эдика Кистенева. 1974 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Московская область, поселок городского типа Протвино.
27.
Колхоз имени Ленина. Семейный праздник. 1975 год. Автор: Виктор Ершов. Узбекская ССР, Самаркандская область, Нарпайский район, колхоз имени Ленина.
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