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Прогулка по Москве 1970 года

Прогулка по Москве 1970 года

Автор:
24 июня 2023 21:56
Метки: СССР   история   фото   
203
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Сегодня у нас по плану 1970 год: "Луноход" бороздит лунные просторы а вся страна играет в новую лотерею «Спортлото»: 6 из 49.
Давайте вместе посмотрим, какой была столица в этот год!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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