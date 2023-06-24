Прогулка по Москве 1970 года

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Сегодня у нас по плану 1970 год: "Луноход" бороздит лунные просторы а вся страна играет в новую лотерею «Спортлото»: 6 из 49.
Давайте вместе посмотрим, какой была столица в этот год!
Интересного вам просмотра!
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4.
Яркая "Татра" выглядывает из-за дома на Большой Калитниковской улице неподалёку от перекрёстка с улицей Талалихина.
5.
А таким в те годы был Староконюшенный переулок. Деревянный дом слева на данный момент снесён, а на его месте построен детский сад.
8.
Новинка советского автомобилестроения УАЗ-452В.
Кто тогда мог подумать, что через 50 лет "Буханка" всё ещё будет производиться и продаваться практически в неизменном виде?
16.
А в московской милиции уже в те годы появились на службе первые "Мерседесы".
Они, как правило, сопровождали парадные колонны при встречах почетных зарубежных гостей.
17.
Старые дома на Шереметьевской улице рядом с перекрёстком с 5-м проездом Марьиной рощи. Ныне снесены.
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