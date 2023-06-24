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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
24 июня 2023 21:45
Метки: Россия   СССР   история   фото   
1369
29

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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6  комментариев
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13k
U55R 2 часа назад
Комментарий к фото
Москва? С юртами? Может всё же Монголия, Киргизия или Казахстан? На доме слева вверху кириллические надписи "ОНУ ТАЙВАН".
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999
Капитан 12 минут назад
А где клевая Салтыкова?
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1k
TruckerOrphan Полчаса назад
Сидихин клёвый!
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58k
Diego Safari 51 минуту назад
Анекдот из девяностых
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Diego Safari 53 минуты назад
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Юганск

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