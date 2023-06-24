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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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20.
Владимир Пресняков, Дмитрий Маликов, Сергей Минаев в 1989 году, фото со съемок «Музыкального ринга»
22.
«За последней чертой» — советский боевик с Игорем Тальковым и Евгением Сидихиным в главных ролях. Премьера состоялась в декабре 1991 года.
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