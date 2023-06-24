Самый долгий автобусный маршрут

Билет из Лондона в Индию стоил 85 фунтов стерлингов, - немалая по тем временам сумма, но намного дешевле авиаперелета или морского путешествия. Билет включал в себя питание, проезд и проживание. Первый автобус стартовал из Лондона 15 апреля 1957 года и добрался до конечной точки в Калькутте 5 июня.

Скоро подобные поездки стали довольно популярны, особенно среди хиппи. Пассажиров обслуживали более 30 операторов: Swagman Tours, Tentrek Expeditions ( более известный среди хиппи как Tantrik), King Kong, Crazy Bus. Компания Asian Greyhound в 60-х начала возить через Индию в Катманду, Непал.

Но кто-то решил на этом не останавливаться и пошел дальше.