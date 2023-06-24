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Самый долгий автобусный маршрут

Самый долгий автобусный маршрут

Автор:
24 июня 2023 16:13
Метки: Самый долгий   автобус   маршрут   
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Первый из Лондона в Калькутту автобус стартовал в 1957 году. Это было путешествие в 50 дней и 32 670 километров через 11 стран: из Англии, через пролив Ла - Манш на пароме в Бельгию, затем ФРГ, Австрию, еще единую Югославию и социалистическую Болгарию, Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан в Индию.

Водителям приходилось отчаянно маневрировать, чтобы не столкнуться с не в меру любопытными местными жителями, повозками, велосипедистами, коровами, низкими проемами мостов и опасно нависающими ветками деревьев. По Индии автобус из Нью-Дели ехал в Агру, Аллахабад, Варанаси и, наконец, прибывал в Калькутту.


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Билет из Лондона в Индию стоил 85 фунтов стерлингов, - немалая по тем временам сумма, но намного дешевле авиаперелета или морского путешествия. Билет включал в себя питание, проезд и проживание. Первый автобус стартовал из Лондона 15 апреля 1957 года и добрался до конечной точки в Калькутте 5 июня.


Скоро подобные поездки стали довольно популярны, особенно среди хиппи. Пассажиров обслуживали более 30 операторов: Swagman Tours, Tentrek Expeditions ( более известный среди хиппи как Tantrik), King Kong, Crazy Bus. Компания Asian Greyhound в 60-х начала возить через Индию в Катманду, Непал.


Но кто-то решил на этом не останавливаться и пошел дальше.

Энди Стюарт, британский путешественник, будучи в Австралии, за 400 долларов купил у Министерства транспорта Нового Южного Уэльса списанный даблдекер производства компании Albion. Назвав автобус "Альбертом", Энди переоборудовал его в передвижной дом дополнительными топливными баками, цистернами для воды, камбузом и спальными местами на четырнадцать человек.


8 октября 1968 года Стюарт с тринадцатью пассажирами отправился из Сиднея и прибыл в Лондон 17 февраля 1969 года, проведя в пути незабываемые 132 дня. До Сингапура пассажиры добирались морским путем и далее в Индию самолетом, после чего пересели на автобус, отправленный из Австралии на грузовом судне в Калькутту. По названию транспортного средства рейсы получили название "Альберт-туры".

Путешествуя на автобусе Albert, вполне можно было наслаждаться дорожной роскошью. На нижней палубе автобуса располагались читальный и обеденный залы, а на верхней палубе - носовая смотровая площадка, была на борту и полностью оборудованная кухня. Для проведения вечеринок использовали радио и подобранные музыкальные записи. Тепловентиляторы внутри автобуса помогали согреться путешественникам в горах. Был продуман и стильный дизайн: в интерьерах преобладали яркие занавески и ковры.


По пути из Англии в Сидней пассажиры Альберта имели возможность посмотреть бухту Золотой Рог в Стамбуле, Красный форт Дели и Тадж-Махал в Агре, святыни Варанаси, побережье Каспийского моря, Голубой Дунай, долину Рейна и вполне тогда светский и безопасный Кабул. Кроме того, были предусмотрены специальные дни для шопинга в Нью-Дели, Кабуле, Стамбуле, Тегеране, Вене, Зальцбурге. Неудивительно, что путешествие было таким неспешным.


Всего до 1976 года "Альберт" совершил пятнадцать поездок между Калькуттой и Лондоном и четыре тура из Англии в Австралию. За все это время автобус беспрепятственно пересек почти 150 границ.

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Метки: Самый долгий   автобус   маршрут   
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Иван Кемеров

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