Как советский пес стал супергероем Космо во вселенной Marvel

Или как прошел первый полет в космос живого существа, и отчего о нем молчали десятилетиями.
Космо из киновселенной Marvel — пес с суперспособностями, который обладает телекинезом и умеет говорить.
Правда говорящей собакой из мира, созданного Стэном Ли, вряд ли кого-то можно удивить: там уже есть Реактивный Енот и даже говорящее дерево Грут. Согласитесь, намного интересней другое: как связали Космо с Советским Союзом?
Собака, которая так и не вернулась
Есть большая вероятность, что Космо был вдохновлен Лайкой — дворняжкой, которая стала первым существом в космосе. Увы, судьба Лайки не была такой счастливой, как у Космо, ведь она погибла во время своего путешествия.
Как известно, в СССР первыми участниками космической программы стали собаки (в Штатах — шимпанзе). Советские ученые отдали им предпочтение не просто так: собаки прекрасно поддаются дрессировке, спокойно себя ведут в периоды бездействия, а также легко переносят тяжелые испытания. К тому же у всех четвероногих космонавтов за плечами была суровая школа жизни, которую они прошли на улице: для программы отбирали именно бродяжек.
Ученые привязывались к собакам, у многих были свои любимцы, которым они регулярно приносили угощения. Четвероногих космонавтов отлично кормили, с ними играли, а в свободное от тренировок время их водили на прогулки. Сергей Королев также был большим любителем собак, поэтому он ежедневно спрашивал об их самочувствии. Так что Белка и Стрелка были не одиноки в своей профессии. Однако именно про Лайку в СССР старались не вспоминать, хотя она стала настоящей сенсацией.
Первое существо космическом пространстве
Лайка отправилась на орбиту 3 ноября 1957 года и стала первым живым существом в космосе. Это событие приурочили к 40-летию Октябрьской революции. За месяц до этого на земную орбиту уже был отправлен первый в истории летательный корабль — им стал «Спутник-1». Так что волнение, которое сопровождало путешествие Лайки, было беспрецедентным.
Летательный аппарат «Спутник-2» специально подготовили: для собаки разработали систему подачи еды и воды, сделали для нее и туалет. Подготовили и Лайку: ей установили датчики, которые передавали данные о ее состоянии на Землю.
Сам запуск Лайка перенесла с большим волнением: частота ее пульса увеличилась более, чем втрое, а дыхание — вчетверо. Но когда корабль оказался на орбите, собака успокоилась, и все показатели пришли в норму. Ученые, затаив дыхание, наблюдали за состоянием собаки, при этом зная, что ей не удастся вернуться обратно.
Дело в том, что на момент запуска «Спутника-2» еще не была придумана система возврата, поэтому Лайка изначально была обречена. Однако собака погибла даже раньше, чем думали ученые. Оказалось, что площадь контейнера, где сидел четвероногий космонавт, была рассчитана неправильно. В итоге вентиляторы не справились, и аппарат перегрелся: температура поднялась до 42 ℃. Данные о состоянии собачки перестали поступать после четырех витков вокруг Земли. Сам корабль продолжал делать полеты по орбите еще полгода, обогнув планету больше двух тысяч раз, после чего сгорел в атмосфере.
Герой, оставшийся незамеченным
Конечно, космический полет первого живого существа стал настоящей сенсацией, но реальные события решили не рассказывать. Целую неделю после запуска «Спутника-2» в газетах писали о том, что собачка чувствует себя хорошо.
Иностранные СМИ назвали четырехлапого космонавта «Самой лохматой, самой одинокой, самой несчастной в мире собакой». В советских же газетах всегда делали акцент на технических достижениях, а подробности о том, как именно погибла Лайка, держали в секрете до начала XXI века. Для читателей был придуман рассказ, что лохматого космонавта усыпили: в последнем угощении, которое Лайка отведала на орбите спустя неделю, был быстродействующий яд. Конечно, все это сопровождалось эпитафией о том, что Лайка пожертвовала собой, сделав человечество еще ближе к космосу.
Лайку и правда можно считать героем. После ее путешествия стало ясно одно: живое существо сможет пережить запуск ракеты и находиться на орбите в невесомости. Однако безумная гонка по покорению космоса сделала ее подвиг малоизвестным и слишком трагичным, чтобы о нем говорить. И вот тут хочется верить в сказку, что самую одинокую собаку в мире все же приняли в команду Стражей Галактики, и она все еще бороздит просторы Мультивселенной.
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