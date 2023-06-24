Как советский пес стал супергероем Космо во вселенной Marvel

Ученые привязывались к собакам, у многих были свои любимцы, которым они регулярно приносили угощения. Четвероногих космонавтов отлично кормили, с ними играли, а в свободное от тренировок время их водили на прогулки. Сергей Королев также был большим любителем собак, поэтому он ежедневно спрашивал об их самочувствии. Так что Белка и Стрелка были не одиноки в своей профессии. Однако именно про Лайку в СССР старались не вспоминать, хотя она стала настоящей сенсацией.

Первое существо космическом пространстве

Лайка отправилась на орбиту 3 ноября 1957 года и стала первым живым существом в космосе. Это событие приурочили к 40-летию Октябрьской революции. За месяц до этого на земную орбиту уже был отправлен первый в истории летательный корабль — им стал «Спутник-1». Так что волнение, которое сопровождало путешествие Лайки, было беспрецедентным.

Летательный аппарат «Спутник-2» специально подготовили: для собаки разработали систему подачи еды и воды, сделали для нее и туалет. Подготовили и Лайку: ей установили датчики, которые передавали данные о ее состоянии на Землю.