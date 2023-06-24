FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14208 постов • 1673 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Как советский пес стал супергероем Космо во вселенной Marvel

Как советский пес стал супергероем Космо во вселенной Marvel

Автор:
24 июня 2023 10:16
Сообщество : Животные
Метки: животные   космо   марвел   собака   советский пес   факты   фото   
941
9

Или как прошел первый полет в космос живого существа, и отчего о нем молчали десятилетиями.

Космо из киновселенной Marvel — пес с суперспособностями, который обладает телекинезом и умеет говорить.

×
×

Правда говорящей собакой из мира, созданного Стэном Ли, вряд ли кого-то можно удивить: там уже есть Реактивный Енот и даже говорящее дерево Грут. Согласитесь, намного интересней другое: как связали Космо с Советским Союзом?


Собака, которая так и не вернулась

Есть большая вероятность, что Космо был вдохновлен Лайкой — дворняжкой, которая стала первым существом в космосе. Увы, судьба Лайки не была такой счастливой, как у Космо, ведь она погибла во время своего путешествия.

Как известно, в СССР первыми участниками космической программы стали собаки (в Штатах — шимпанзе). Советские ученые отдали им предпочтение не просто так: собаки прекрасно поддаются дрессировке, спокойно себя ведут в периоды бездействия, а также легко переносят тяжелые испытания. К тому же у всех четвероногих космонавтов за плечами была суровая школа жизни, которую они прошли на улице: для программы отбирали именно бродяжек.

Ученые привязывались к собакам, у многих были свои любимцы, которым они регулярно приносили угощения. Четвероногих космонавтов отлично кормили, с ними играли, а в свободное от тренировок время их водили на прогулки. Сергей Королев также был большим любителем собак, поэтому он ежедневно спрашивал об их самочувствии. Так что Белка и Стрелка были не одиноки в своей профессии. Однако именно про Лайку в СССР старались не вспоминать, хотя она стала настоящей сенсацией.


Первое существо космическом пространстве

Лайка отправилась на орбиту 3 ноября 1957 года и стала первым живым существом в космосе. Это событие приурочили к 40-летию Октябрьской революции. За месяц до этого на земную орбиту уже был отправлен первый в истории летательный корабль — им стал «Спутник-1». Так что волнение, которое сопровождало путешествие Лайки, было беспрецедентным.

Летательный аппарат «Спутник-2» специально подготовили: для собаки разработали систему подачи еды и воды, сделали для нее и туалет. Подготовили и Лайку: ей установили датчики, которые передавали данные о ее состоянии на Землю.

Сам запуск Лайка перенесла с большим волнением: частота ее пульса увеличилась более, чем втрое, а дыхание — вчетверо. Но когда корабль оказался на орбите, собака успокоилась, и все показатели пришли в норму. Ученые, затаив дыхание, наблюдали за состоянием собаки, при этом зная, что ей не удастся вернуться обратно.

Дело в том, что на момент запуска «Спутника-2» еще не была придумана система возврата, поэтому Лайка изначально была обречена. Однако собака погибла даже раньше, чем думали ученые. Оказалось, что площадь контейнера, где сидел четвероногий космонавт, была рассчитана неправильно. В итоге вентиляторы не справились, и аппарат перегрелся: температура поднялась до 42 ℃. Данные о состоянии собачки перестали поступать после четырех витков вокруг Земли. Сам корабль продолжал делать полеты по орбите еще полгода, обогнув планету больше двух тысяч раз, после чего сгорел в атмосфере.


Герой, оставшийся незамеченным

Конечно, космический полет первого живого существа стал настоящей сенсацией, но реальные события решили не рассказывать. Целую неделю после запуска «Спутника-2» в газетах писали о том, что собачка чувствует себя хорошо.

Иностранные СМИ назвали четырехлапого космонавта «Самой лохматой, самой одинокой, самой несчастной в мире собакой». В советских же газетах всегда делали акцент на технических достижениях, а подробности о том, как именно погибла Лайка, держали в секрете до начала XXI века. Для читателей был придуман рассказ, что лохматого космонавта усыпили: в последнем угощении, которое Лайка отведала на орбите спустя неделю, был быстродействующий яд. Конечно, все это сопровождалось эпитафией о том, что Лайка пожертвовала собой, сделав человечество еще ближе к космосу.

Лайку и правда можно считать героем. После ее путешествия стало ясно одно: живое существо сможет пережить запуск ракеты и находиться на орбите в невесомости. Однако безумная гонка по покорению космоса сделала ее подвиг малоизвестным и слишком трагичным, чтобы о нем говорить. И вот тут хочется верить в сказку, что самую одинокую собаку в мире все же приняли в команду Стражей Галактики, и она все еще бороздит просторы Мультивселенной.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   космо   марвел   собака   советский пес   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
kca-opa Час назад
Псы никогда не летали в космос в силу своей физиологии, летали только суки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

899400



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Было?

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#история#Автовсячина#забавно#кино#позитив#Приколы#работа
#машина#в мире#животные#аварии#интересно#Прикол#Россия#США#происшествие#фильм
#автомобили#люди#ДТП#авто аварии#факты#подборка#кот#удивительно#Ynews#девушки
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться