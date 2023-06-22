"Я хочу секса!": в Ярославле задержали агрессивного неадеквата, пытавшего изнасиловать девушку

Мужчину скрутили прохожие и удерживали до приезда полиции. А он всё бормотал, что никогда не знал радости плотских утех.
В Ярославле средь бела дня мужчина напал на девушку, которая гуляла с ребёнком в коляске. Неадекват ударил её, повалил и пытался изнасиловать. Сам он признался, что находится под действием наркотиков и очень хочет секса.
«Я хотел *****ться, понимаете? Попробовать хотел заняться сексом, хоть раз. Я девственник. Понимаете? Не понимаете. Я задыхаюсь сейчас! От наркотиков, вмазался только что. Плохо стало. У меня нет дома, я бомж» - пытался выговориться мужчина, пока его удерживали до приезда полиции.
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Девственника сдали на руки полиции.Сообщается, что в отношении дебошира для первого раза составлен административный протокол о хулиганстве. Максимальное наказание по этой статье — арест на срок до пятнадцати суток.
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Наркота - это отягчающие обстоятельства, а не оправдание.
15 суток или 15 лет?
Какая хулиганка? Попытка изнасилования!
Или они хотят чтобы был ВТОРОЙ раз?
Или по принципу "вот убьют - тогда и приходите"?
Убьют, тогда и приходите (с)
Там он перестанет быть девственником...