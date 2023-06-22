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"Я хочу секса!": в Ярославле задержали агрессивного неадеквата, пытавшего изнасиловать девушку

"Я хочу секса!": в Ярославле задержали агрессивного неадеквата, пытавшего изнасиловать девушку

Автор:
22 июня 2023 18:05
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ярославль   задержание   напал   неадекват   полиция   попытка изнасилования   
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Мужчину скрутили прохожие и удерживали до приезда полиции. А он всё бормотал, что никогда не знал радости плотских утех.

В Ярославле средь бела дня мужчина напал на девушку, которая гуляла с ребёнком в коляске. Неадекват ударил её, повалил и пытался изнасиловать. Сам он признался, что находится под действием наркотиков и очень хочет секса.


«Я хотел *****ться, понимаете? Попробовать хотел заняться сексом, хоть раз. Я девственник. Понимаете? Не понимаете. Я задыхаюсь сейчас! От наркотиков, вмазался только что. Плохо стало. У меня нет дома, я бомж» - пытался выговориться мужчина, пока его удерживали до приезда полиции.


Девственника сдали на руки полиции.Сообщается, что в отношении дебошира для первого раза составлен административный протокол о хулиганстве. Максимальное наказание по этой статье — арест на срок до пятнадцати суток.


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Метки: Видео   Ярославль   задержание   напал   неадекват   полиция   попытка изнасилования   
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34  комментария
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4k
Александр 2 часа назад
странно, вроде есть статья "попытка изнасилования", или я ошибаюсь?
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6k
Дмитрий Горчилин 5 минут назад
Крышу над головой на несколько лет он себе обеспечил. Как и питание. Да и с остальными хотелками, того гляди, помогут.
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56k
Олег 8 минут назад
Если-б на мою дочь с внучкой напало это животное, он Господом Богом умолял-бы дать ему пожизненное
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1k
Antarez 11 минут назад
Вот так выйдет чья-то жена днем в ребенком погулять. Охренеть просто, 15 суток всего лишь.
Наркота - это отягчающие обстоятельства, а не оправдание.
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12k
Denissg 40 минут назад
З.А.Е_Б*И.С.Ь правосудие! Покушение на износ - 15 суток! Господа, вы звери!
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16k
Smiley 45 минут назад
У меня что-то со зрением?
15 суток или 15 лет?
Какая хулиганка? Попытка изнасилования!
Или они хотят чтобы был ВТОРОЙ раз?
Или по принципу "вот убьют - тогда и приходите"?
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7k
vitenok 53 минуты назад
Ну, будем ждать, когда изнасилует. Тогда побольше штраф выпишут.
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19k
Robin Hood Час назад
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14k
FatZilla Час назад
Если есть деньги на наркотики, значит может накопить и на проститутку. Да и наркоманки вряд ли разборчивы в связях, с ними бы попытал счастья.
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5k
мемфрид Час назад
Если бы его на пару лет закрыли, то секас ему был бы обеспечен регулярный))
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36k
russger Час назад
"для первого раза составлен административный протокол о хулиганстве"

Убьют, тогда и приходите (с)
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205
устал я от вас Час назад
валить паскуду без всяких разборок..
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10k
Янус Полуэктович Час назад
вместо 15 суток нужно ввести плети, как во времена Империи. 5-10 плетей - и при одной только мысли о приставании у него на "полшестого" неделю будет. Да и различные хулиганства поубавятся.
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15k
ss Час назад
О! А теперь, если всё будет правильно, персонаж заедет на зону и...

Там он перестанет быть девственником...
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Чемодан - вокзал - аул!
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9
Илья 2 часа назад
Скоро, в камере, ему предоставят возможность лишиться девственности, но не той, что он хотел...
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134
sky writer Илья Полчаса назад
С обратной стороны
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Если "хотелец" шизофреник, а есть все основания полагать, что именно так и есть, то 15 суток, конечно, максимально наказания в этой ситуации.....Если же нет, то возбуждаться однозначно надо!
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203
slonik4070 2 часа назад
А проститутку снять не судьба? Дебил...
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Еще один задыхается ,бл"дь... Вслед за флойдом этого "бучего недочеловека надо было отправить.
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