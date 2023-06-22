"Я хочу секса!": в Ярославле задержали агрессивного неадеквата, пытавшего изнасиловать девушку

В Ярославле средь бела дня мужчина напал на девушку, которая гуляла с ребёнком в коляске. Неадекват ударил её, повалил и пытался изнасиловать. Сам он признался, что находится под действием наркотиков и очень хочет секса.

«Я хотел *****ться, понимаете? Попробовать хотел заняться сексом, хоть раз. Я девственник. Понимаете? Не понимаете. Я задыхаюсь сейчас! От наркотиков, вмазался только что. Плохо стало. У меня нет дома, я бомж» - пытался выговориться мужчина, пока его удерживали до приезда полиции.