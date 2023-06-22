Минцифры разрешит пиратские кинотеатры

Но есть ряд условий.
Минцифры планирует снять блокировку с ряда российский сайтов, которые предоставляют зрителям нелицензионный видеоконтент западных компаний. Но в ведомстве отметили, что происходить это будет на определённых условиях.
Во-первых, на сайте должны быть представлены картины, которые не могут быть легально показаны на российских онлайн-сервисах или в кинотеатрах. Во-вторых, видеоконтент не должен содержать пропаганду ЛГБТ и экстремистские материалы. Источник в Минцифры сообщил, что сейчас с представителями киноиндустрии прорабатываются все вопросы и предложения по скорейшей разблокировке пиратских сайтов.
Российский рынок, как известно, покинули многие кинокомпании (Universal Pictures, The Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros.) и стриминговые сервисы (Netflix, Spotify). В связи с чем в России начались обсуждения о внесении аудио и видеоконтента в список товаров, разрешённых к параллельному импорту. Но в ноябре прошлого года Минпромторг отверг эту идею. Там напомнили, что согласно номенклатуре ЕАЭС, видеоконтент не считается товаром, а импортом аудиовизуальных произведений без разрешения правообладателя должны заниматься в Минкультуры.
Выход из положения не единожды предлагал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он рекомендовал использовать западную интеллектуальную собственность без лицензии. По его словам, распространение пиратских копий вполне может выступать в качестве контрсанкций.
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