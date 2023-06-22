Минцифры разрешит пиратские кинотеатры

Минцифры планирует снять блокировку с ряда российский сайтов, которые предоставляют зрителям нелицензионный видеоконтент западных компаний. Но в ведомстве отметили, что происходить это будет на определённых условиях.





Во-первых, на сайте должны быть представлены картины, которые не могут быть легально показаны на российских онлайн-сервисах или в кинотеатрах. Во-вторых, видеоконтент не должен содержать пропаганду ЛГБТ и экстремистские материалы. Источник в Минцифры сообщил, что сейчас с представителями киноиндустрии прорабатываются все вопросы и предложения по скорейшей разблокировке пиратских сайтов.