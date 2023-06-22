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Минцифры разрешит пиратские кинотеатры

Минцифры разрешит пиратские кинотеатры

Автор:
22 июня 2023 17:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Минцифры   Музыка   блокировка   интеллектуальная собственность   лицензия   пиратские копии   сайты   фильмы   
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Но есть ряд условий.

Минцифры планирует снять блокировку с ряда российский сайтов, которые предоставляют зрителям нелицензионный видеоконтент западных компаний. Но в ведомстве отметили, что происходить это будет на определённых условиях.


Во-первых, на сайте должны быть представлены картины, которые не могут быть легально показаны на российских онлайн-сервисах или в кинотеатрах. Во-вторых, видеоконтент не должен содержать пропаганду ЛГБТ и экстремистские материалы. Источник в Минцифры сообщил, что сейчас с представителями киноиндустрии прорабатываются все вопросы и предложения по скорейшей разблокировке пиратских сайтов.

Российский рынок, как известно, покинули многие кинокомпании (Universal Pictures, The Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros.) и стриминговые сервисы (Netflix, Spotify). В связи с чем в России начались обсуждения о внесении аудио и видеоконтента в список товаров, разрешённых к параллельному импорту. Но в ноябре прошлого года Минпромторг отверг эту идею. Там напомнили, что согласно номенклатуре ЕАЭС, видеоконтент не считается товаром, а импортом аудиовизуальных произведений без разрешения правообладателя должны заниматься в Минкультуры.


Выход из положения не единожды предлагал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он рекомендовал использовать западную интеллектуальную собственность без лицензии. По его словам, распространение пиратских копий вполне может выступать в качестве контрсанкций.

Источник:

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Метки: Минцифры   Музыка   блокировка   интеллектуальная собственность   лицензия   пиратские копии   сайты   фильмы   
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6  комментариев
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19k
Александр Час назад
Давно надо было так, а то ходили по всяким конторам проверяли лицензию на прогах.
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15k
Господин Уэф 10 минут назад
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3k
Igor Pan 14 минут назад
страна пиратов и воров, агрессор и убийца, большой друг вождя всех народов Ы
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37k
Алексей 19 минут назад
разрешили они) давайте еще пиратские копии майкрософта разрешите...
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10k
Бритва Час назад
выдали, короче, каперское удостоверение.
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