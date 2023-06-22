14 забавных табличек и знаков

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Предупреждающие знаки и таблички порой несут в себе много полезной информации, но на них не всегда обращают внимание. Зато если добавить немного юмора, то памятки просто не могут остаться незамеченными.
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