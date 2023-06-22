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14 забавных табличек и знаков

14 забавных табличек и знаков

Автор:
22 июня 2023 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: знаки   надписи   памятки   прикольно   смешные картинки   таблички   фото   
1811
15

Предупреждающие знаки и таблички порой несут в себе много полезной информации, но на них не всегда обращают внимание. Зато если добавить немного юмора, то памятки просто не могут остаться незамеченными.

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Метки: знаки   надписи   памятки   прикольно   смешные картинки   таблички   фото   
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1  комментарий
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287
Леопольд Почемучкин 7 минут назад
Вольный перевод первой надписи:
Допускается пребывание только одного человека в кабинке одновременно!!!
Я обращаюсь к девчонкам!!
Если самое лучшее место, которое ваш молодой человек может позволить для чпоканья, - это туалетная кабинка,
то обратитесь к одному из нас, у нас есть куча одиноких друзей с квартирами.
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