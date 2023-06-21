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Поработай с 13-ти лет в колхозе.
Получи в 18 лет орден Трудового Красного Знамени
Стань Генеральным секретарём КПСС.
Выдвини ложную концепцию, которая будет горячо поддержана всем населением многомилионной страны.
Расшатай экономику.
Брось огромную страну на грани развала.
Напиши 24 книги
Стань лауреатом Нобелевской премии.......................................................
И т.д., и т.д., и т.д. и т.д.
И ТОГДА Я ПРИСЛУШАЮСЬ К ТВОЕМУ МНЕНИЮ ОБ ЭТОМ ЧЕЛОВЕКЕ!?
(Или это совсем другое? Данный методологический подход уже не подойдёт? Понимать надо?)