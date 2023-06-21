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Была такая Страна&nbsp;

Была такая Страна 

Автор:
21 июня 2023 13:15
Сообщество : СССР
Метки: история   подборка   фото   
841
23

Подборка исторических фотографий, картинок

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Метки: история   подборка   фото   
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14  комментариев
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9k
Борис Карабанов 4 часа назад
Переживи немецкую оккупацию в детстве.
Поработай с 13-ти лет в колхозе.
Получи в 18 лет орден Трудового Красного Знамени
Стань Генеральным секретарём КПСС.
Выдвини ложную концепцию, которая будет горячо поддержана всем населением многомилионной страны.
Расшатай экономику.
Брось огромную страну на грани развала.
Напиши 24 книги
Стань лауреатом Нобелевской премии.......................................................
И т.д., и т.д., и т.д. и т.д.
И ТОГДА Я ПРИСЛУШАЮСЬ К ТВОЕМУ МНЕНИЮ ОБ ЭТОМ ЧЕЛОВЕКЕ!?
(Или это совсем другое? Данный методологический подход уже не подойдёт? Понимать надо?)
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49k
Мойша Полчаса назад
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5k
Горожанин 4 часа назад
Если что-то в истории успешно себя показало - а победа над германским фашизмом, достижения науки и научной мысли, социальная защищённость, возможность к самореализации, уверенность в завтрашнем дне и многое-многое другое - это достижения, которые народ и история не забывает. Это объективно. История неизбежно возвращается к своему положительному опыту. Это неизбежно.
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24k
Павел Плеханов 5 часов назад
Что-то я ВАЗ 2107 не узнаю. Что у него с фейсом?
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