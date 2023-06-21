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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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то что посуда забирает на себя всё тепло это означает что что то не так с самой посудой, что она ловит на себя излучение, а не пропускает его на своё содержимое, значит она не подходит для разогревания в микроволновке
тому кто это придумал стоит задуматься о том что бы к врачу сходить, проверить работу печени и почек наверно
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