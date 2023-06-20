МС.202. Итальянский истребитель

Новый самолёт имел чистые аэродинамические формы, имел сбалансированные пропорции. Поверхности отличались гладкой клёпкой и тщательным зализыванием всех деталей для уменьшения сопротивления.

Был расширен состав бортового оборудования. В частности введён радиополукомпас.

Первые серийные МС.202 были выпущены в мае 1941 г.

Отмечу, что в ходе производства МС.202 не имел модификаций. Вносились лишь небольшие доработки. Начиная с 7-ой производственной серии в крылья начали устанавливать пару пулемётов SAFAT калибра 7,7 мм. В дальнейшем были введены бронезаголовник, расширенная бронеспинка, лобовое бронестекло. Часть машина получила фотоаппараты и могла вести тактическую разведку.

С 1943 г. итальянские ВВС пытались противостоять налётам американских Крепостей и Либерейторов. Но мощи вооружения для такой задачи было недостаточно. В попытке усилить огневую мощь под крыльями попробовали разместить подвесные MG-151/20, но эта доработка ухудшила ЛТХ истребителя. В серию это решение не пошло.

Первой частью, получившей Молнию осенью 1941 г., стала 9 группа, за ней 17-ая и 8-ая.

30 сентября того же года лейтенант Фригьеро открыл счёт побед Молнии, сбив Харрикейн. В тот же день был сбит палубный Фулмар, а группа из 12 Молнии при сопровождении гидросамолёта вступила в бой с 7 Харрикейнами и сбила два из них без потерь со своей стороны.



