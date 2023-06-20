МС.202. Итальянский истребитель

Приход в Италии к власти фашистов во главе с Муссолини привёл к милитаризации экономики. Именно Италия раскрыла миру теорию генерала Дуэ о решающей роли авиации в войне. В 1931 г. это небольшое государство располагало самой мощной авиацией в Европе – более чем 800 машин. Мощь Regia Aeronautica была продемонстрирована в Испании, где Fiat CR.32 показал весьма высокие данные.
На смену этому биплану пришёл первый серийный итальянский моноплан Fiat G.50 созданный по итогам конкурса 1936 г.
В ходе него неожиданно сильную конкуренцию Фиату составил самолёт фирмы AerMacchi МС.200.
AerMacchi вела свою историю со времён Первой мировой войны. Сначала она производила лицензионные истребители Ньюпор, а с 1916 г. начала выпускать летающие лодки собственной конструкции и истребители.
23 октября 1934 г. гоночный гидросамолёт конструктора Марио Кастольди МС.72 установил мировой рекорд скорости – 709,22 км/ч.
Весной 1935 г. он, опираясь на богатый опыт, приступил к проектированию истребителя-моноплана по программе R. Машина должны была получить закрытую кабину, убирающиеся шасси, винт-автомат. 24 декабря 1937 г. лётчик-испытатель Бруеи поднял прототип в воздух.
Правда, самолёт претерпел изменения по сравнению с первоначальной задумкой. Так в виду отсутствия мотора с водяным охлаждением пришлось поставить лобастый Фиат А.74 мощностью 870 л.с., ухудшивший аэродинамику. Вторая особенность, сказавшаяся на аэродинамике – это приподнятая для улучшения обзора кабина лётчика.
МС.200 показал высокие лётные данные. Первоначально он имел полностью закрытый каплевидный фонарь. Но из-за консерватизма лётчиков конструктора вынуждены были сделать его полуоткрытым. Кастольди оригинально решил проблему компенсации реактивного момента от винта – он укоротил правую полуплоскость на 190 мм.
МС.200 был принят на вооружение под собственным именем Saetta.
Вооружение нового истребителя состояло из двух пулемётов SAFAT калибра 12,7 мм.
МС.200 производился с июня 1939 по октябрь 1942 г. Всего было выпущено 1153 самолёта.
Лётчикам новый истребитель оказался по душе. Высокая скорость, скороподъёмность, манёвренность, живучесть.
Но Кастольлди не сидел, сложа руки, и приступил к коренной переделке своего удачного детища. Новый проект разрабатывался под рядный двигатель RA 1000RC 41-1 Monsone, представляющий собой лицензионную копию немецкого DB-601A. По сути, на планер удачной “двухсотки” поставили мощный рядный мотор. Правда фюзеляж был новой формы и с закрытой кабиной, фонарь которой откидывался вправо, как на 109-ом.
Прототип ММ445 поднялся в воздух в 1940 г. под управлением лётчика-испытателя Карестиато. Прирост лётных данных был значительным, поэтому Макки сразу же получила контракт на серийное производство МC.202 Folgore – Молния – именно так был назван новый истребитель.
Новый самолёт имел чистые аэродинамические формы, имел сбалансированные пропорции. Поверхности отличались гладкой клёпкой и тщательным зализыванием всех деталей для уменьшения сопротивления.
Был расширен состав бортового оборудования. В частности введён радиополукомпас.
Первые серийные МС.202 были выпущены в мае 1941 г.
Отмечу, что в ходе производства МС.202 не имел модификаций. Вносились лишь небольшие доработки. Начиная с 7-ой производственной серии в крылья начали устанавливать пару пулемётов SAFAT калибра 7,7 мм. В дальнейшем были введены бронезаголовник, расширенная бронеспинка, лобовое бронестекло. Часть машина получила фотоаппараты и могла вести тактическую разведку.
С 1943 г. итальянские ВВС пытались противостоять налётам американских Крепостей и Либерейторов. Но мощи вооружения для такой задачи было недостаточно. В попытке усилить огневую мощь под крыльями попробовали разместить подвесные MG-151/20, но эта доработка ухудшила ЛТХ истребителя. В серию это решение не пошло.
Первой частью, получившей Молнию осенью 1941 г., стала 9 группа, за ней 17-ая и 8-ая.
30 сентября того же года лейтенант Фригьеро открыл счёт побед Молнии, сбив Харрикейн. В тот же день был сбит палубный Фулмар, а группа из 12 Молнии при сопровождении гидросамолёта вступила в бой с 7 Харрикейнами и сбила два из них без потерь со своей стороны.
18 декабря 1941 г. британцы начали операцию Крестоносец против итало-немецких войск в Ливии. На следующий день Молнии сцепились в воздухе с Томагавками.
Декабрь стал тяжёлым месяцем для ВВС всех сторон.
За полгода боёв в Северной Африке Молнии продемонстрировали своё превосходство над всеми модификациями Р-40 и Харрикейна. Слабостью итальянского истребителя было вооружение.
К концу декабря Союзники захватили господство в воздухе, применив новейшие истребители Р-51 и Р-38, а также Спитфайр-9, которые по всем статьям превосходили Молнию.
13 мая 1943 г. итальянские ВВС выводятся с этого театра военных действий.
Кроме Африки Молнии действовали над Мальтой.
Летом 1941 г. Муссолини отправил в СССР экспедиционный корпус – CSIR (Corpo di Spedizione Italiano in Russia). В его составе имелась одна истребительная 22 группа, кроме них двухмоторные бомбардировщики Капрони Са.311, разведчики Кант Z.1007bis и транспортники. Возглавлял авиацию майор Борцони. 27 августа 1941 г. они появились в небе Кривого Рога. В дальнейшем итальянцы действовали на юге Украины и в Ростовской области. В марте 1942 г. они очень удачно провели штурмовку советского аэродрома под Красным Лиманом.
В апреле 1942 г. эта группа вернулась в Италию, а на смену ей пришла 21-ая, состоящая из 356-ой, 361-ой, 382-ой и 386-ой эскадрилий.
МС.202 появились на Советско-германском фронте в сентябре 1942 г.
Это подразделение участвовало в боях на Украине и под Сталинградом. В мае 1943 г. группа вернулась в Италию.
За 18 месяцев боёв на Советско-германском фронте лётчики Молний заявили об уничтожении в воздухе и на земле 88 советских самолётов при потере 19 своих. Было выполнено 2557 боевых вылетов на перехват, 1983 на сопровождение, 1310 на ударные операции, 511 на прикрытие. Правда, бóльшую часть боевых вылетов выполнили на МС.200. На МС.202 проведено всего лишь 17.
Ведущим асом итальянцев на советско-германском фронте стал комэск 362-ой эскадрильи капитан ла Ферла с 6 победами.
На истребителе МС.202 воевал самый результативный итальянский ас Второй Мировой войны Франко Луччини.
8 сентября 1943 г. Муссолини был отстранён от власти. Италия ненадолго вышла из войны. На этот период на вооружении находился 201 истребитель данного типа. Пришедший к власти король Виктор Эммануэль III объявил войну фашистской Германии. Следует заметить, что на тот момент существовало две Италии. Одна подконтрольная Союзникам, другая подконтрольная немцам.
Regia Aeronautica были преобразованы в контролируемые Союзниками Raggruppamento Caccia.
Уже 9 сентября бывшие враги итальянцы на своих MC.202 прикрыли британский конвой, шедший на Мальту. Затем были операции в Югославии, бои за Монте-Кассино, Албания.
В ходе этих боёв МС.202 постепенно уступал место английскому Спитфайру и американской Аэрокобре.
Что же касается Италии, контролируемой немцами. Там была создана Итальянская Социальная республика с собственными ВВС – ANR (Aeronautica Nazionale Repubblicana). В составе этой структуры имелось 24 МС.202. В боевых вылетах они участие не принимали, а служили как учебные машины.
Вооружение
В 1886 году талантливый изобретатель Эрнесто Бреда
основал в Милане фирму (Società Italiana Ernesto Breda) по производству паровозов и железнодорожной техники.
В период Империалистической бойни в Брешии была создана дочерняя компания (Breda Meccanica Bresciana), работавшая на армию. А к 30-ым гг. XX века фирма Бреда стала крупнейшим концерном Италии по производству военной техники и вооружений.
В 1934 г. две крупных компании Фиат и Бреда начали переговоры о создании оружейного концерна. В 1936 г. подразделение Фиата SAFAT (Società Anonima Fabbrica Armi Torino) было продано фирме Бреда.
В проекте авиационного пулемёта Бреда 1935 года разработчики совместили принцип короткого отката ствола более ранних конструкций пулемёта 1930 года и улучшили механизм запирания ствола, разработанный ранее инженером завода SAFAT Джузеппе Маскаруччи, в котором ствол и затвор оставались сцеплены в начале хода отдачи ствола путём его поворота, что также позволило уменьшить габариты узла отката ствола. Кроме того, в конструкцию был добавлен дульный ускоритель, что позволило добиться высокого темпа стрельбы.
Новый пулемёт был разработан под четыре патрона: 7,7×56R Breda – лицензионный вариант 0,303 British Mk.VII, 8×59RB Breda, 12.7х81SR Breda – лицензионный британский .5" Vickers V565 SR и французский 13,2х99 мм Гокчисс.
Глава Италии Муссолини лично приказал начать производство пулемётов в двух вариантах: 7,7 мм и 12,7 мм, даже не дожидаясь испытаний!
Что касается характеристик, то Breda-SAFAT 12,7 мм уступал и американскому 0.50 Browning, и советскому УБ.
Производство пулемёта калибра 7,7 мм стартовало в 1935 г., а крупнокалиберная версия пошла в серию в 1937 г. Производство прекратилось в 1940 г.
Пулемёты Breda-SAFAT устанавливались практически на все типы производимых в Италии боевых самолётов. Пара синхронных пулемётов обычно составляла вооружение итальянских истребителей ранних типов, таких как Фиат CR-32 и 42, ставили 7,7-мм версии, на более современных Макки MC-200 и 202, а также Фиат G.50 и Реджиане Re.2000 устанавливались уже 12,7-мм Бреды.
Если для 30-х годов подобное вооружение было не слишком мощным, но хотя бы вполне адекватным, то уже с началом Второй Мировой войны стало откровенно слабым. Хотя номенклатура боеприпасов была довольно широкой: бронебойная пуля, трассирующая, бронебойно-зажигательная трассирующая, бронебойно-зажигательная, разрывная (аналог советской МДЗ).
Вот такой истребитель Италии
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