13 девушек, у которых был худший понедельник

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Никто не застрахован от неприятностей. Можно попасть в аварию или вляпаться в дурацкую историю, и понятно, что винить тут некого. В этом посте вы увидите девушек, которые определенно не умеют держать ситуацию под контролем. Но всё-таки мы должны отдать им должное, они заслуживают награды за то, что заставили нас улыбнуться над некоторыми злоключениями.
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