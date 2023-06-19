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13 девушек, у которых был худший понедельник

13 девушек, у которых был худший понедельник

Автор:
19 июня 2023 22:17
Сообщество : Жизнь
Метки: Застрахован   девушки   история   неприятности   понедельник   худший   
2108
14

Никто не застрахован от неприятностей. Можно попасть в аварию или вляпаться в дурацкую историю, и понятно, что винить тут некого. В этом посте вы увидите девушек, которые определенно не умеют держать ситуацию под контролем. Но всё-таки мы должны отдать им должное, они заслуживают награды за то, что заставили нас улыбнуться над некоторыми злоключениями.

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Метки: Застрахован   девушки   история   неприятности   понедельник   худший   
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3  комментария
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33k
АнтонПолднев 46 минут назад
А тут при чём худший день? Не делай накладных волос, и такого не будет. Глупо слышать от накаченой силиконом девицы "у меня худший день", если у неё сиська сползла, или губа потекла. Ну так ты не делай этого. Глядишь худших дней поменьше будет...

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Горожанин 45 минут назад
- На лугу пасутся ко... Правильно. Козы!
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