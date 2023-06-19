13 девушек, у которых был худший понедельник

Никто не застрахован от неприятностей. Можно попасть в аварию или вляпаться в дурацкую историю, и понятно, что винить тут некого. В этом посте вы увидите девушек, которые определенно не умеют держать ситуацию под контролем. Но всё-таки мы должны отдать им должное, они заслуживают награды за то, что заставили нас улыбнуться над некоторыми злоключениями.