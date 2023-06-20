Место, где белые медведи и собаки живут вместе

Брайан внёс огромный вклад в развитие и размножение этих исчезающих собак. Всеми силами он старался восстановить их былую славу и привлечь как можно больше внимания к этой породе. Что же, у него получилось. Но какой ценой?.. Содержание собак Брайан организовал круглогодично на свежем воздухе. Бобики не жаловались, ведь их шерсть как раз предназначена для того, чтобы спать на снегу и выдерживать экстремальные минуса. Но были в питомнике Ладуна и ещё кое-кто. Белые медведи!