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Место, где белые медведи и собаки живут вместе

Место, где белые медведи и собаки живут вместе

Автор:
20 июня 2023 07:23
Сообщество : Животные
Метки: Канада   в мире   дружба   медведь   питомник   собака   
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Собака – друг… медведя! Питомник, где четвероногие друзья человека и белые медведи живут бок о бок без всяких ограждений.

Однажды некто Брайан Ладун решил, что идеальными друзьями для его собак могут стать... белые медведи!

Брайан Ладун — личность весьма неординарная. Заочно его знают миллионы интернет-пользователей, а для жителей городка Черчилл в канадской провинции Манитоба Брайан всю жизнь был местной достопримечательностью. Его история началась в далёких 1970-х годах. Волею судьбы он стал заводчиком эскимосских собак — редчайшей и очень древней породы универсальных псов севера Канады.

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Брайан внёс огромный вклад в развитие и размножение этих исчезающих собак. Всеми силами он старался восстановить их былую славу и привлечь как можно больше внимания к этой породе. Что же, у него получилось. Но какой ценой?.. Содержание собак Брайан организовал круглогодично на свежем воздухе. Бобики не жаловались, ведь их шерсть как раз предназначена для того, чтобы спать на снегу и выдерживать экстремальные минуса. Но были в питомнике Ладуна и ещё кое-кто. Белые медведи!

Нет, он их не разводил, в отличие от собак, мишки приходили к Брайану сами. Считается, что хитрый заводчик специально давал барбосам еды сверх нормы, привлекая тем самым голодных хищников. Мишки с радостью принимали такое угощение, а взамен не нападали на собак. И приносили очень много внимания со стороны человеков.

У медведей и барбосов сложились очень странные взаимоотношения: косолапые проявляли явный интерес к собакам, взаимодействовали с ними и были вполне дружелюбны. Деваться пёсикам было некуда, так что с мишками у них зародилось подобие дружбы. Со временем на земле Ладуна остались только «свои» потапычи. Они не трогали собак и были предельно миролюбивы. Местные мишки даже прогоняли агрессивных чужаков! Это привлекло множество туристов — все хотели посмотреть на мишек и собак, мирно сидящих рядом друг с другом. А чем больше интересующихся людей, тем лучше шли дела у питомника.

Но дружба дружбой, а обед по расписанию. Произошло как минимум 2 случая нападения медведей на собак. Самое страшное произошло в 1996 году. В этот год из питомника прогнали пятерых медведей под предлогом их опасности для туристов. Так в гости нагрянул косолапый чужак. За два дня было убито 8 собак и 12 ранено. В 2016 году дикий хищник вновь напал на одну из собак, в результате чего та не выжила. Этот случай развеял всю прелесть дружбы и взаимопонимания между косолапыми и псами.

Споры вокруг имени Брайана Ладуна не утихают даже сегодня, спустя 5 лет после его смерти. Кем же он был на самом деле? Праведником-патриотом, который всеми силами сохранял породу? Или глупцом и живодёром, намеренно подвергавший собак опасности ради популярности?

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Метки: Канада   в мире   дружба   медведь   питомник   собака   
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Хачик Полчаса назад
Напомнило...)))
-Посетители зоопарка в шоке: в одной клетке мирно разгуливают тигр и ягнёнок. Спрашивают у работника зоопарка:"-Как вам удается содержать таких животных в мире?" Работник отвечает: "- Да очень просто! Мы три раза в день меняем ягнёнка..."
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Dobriy drug

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