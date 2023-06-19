В Мексике умер внук Льва Троцкого

В 1990 году в доме Троцкого в столичном районе Койоакан Волков открыл музей, который возглавлял до самой смерти.

В 2019 году он обратился к стриминговому сервису Netflix с просьбой не показывать российский сериал "Троцкий", который был спродюсирован Константином Эрнстом и Александром Цекало. В тесте обращения говорилось, что сюжет сериала далёк от реальности и повторяет "сталинские фальсификации".