В Мексике умер внук Льва Троцкого

Всеволод Волков был последним живым свидетелем убийства деда-революционера.
В Мехико на 98-м году жизни скончался внук Льва Троцкого Всеволод (Эстебан) Волков, пишет мексиканская газета La Journada. Всеволод до последних дней жизни был членом Левого социалистического движения Мексики, издание которого посвятило ему крупный некролог.
В возрасте 97 лет умер внук Льва Троцкого, который сопровождал русского революционера в последние годы его жизни, самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей
Сын старшей дочери Троцкого Зинаиды Бронштейн родился в 1926 году в Ялте. Его отца, Платона Волкова, отправили в ссылку в Сибирь, когда Всеволоду было всего два года. Спустя пять лет его мать покончила с собой и до 1939 года осиротевший мальчик жил со своим дядей Львом Седовым в Париже. После его гибели Лев Троцкий, проживавший с 1937 года в Мексике, разыскал внука и организовал его переезд.
Внук опального революционера был свидетелем нескольких покушений на деда и однажды едва не стал жертвой налётчиков. В частности, в мае 1940-го да в дом к Троцкому вломились 25 человек и открыли беспорядочный огонь — одна из пуль зацепила подростка, но Троцкий на этот раз не пострадал. Однако спустя три месяца Троцкого ледорубом убил советский агент Рамон Меркадер, выдававший себя журналистом и сумевший втереться семье в доверие. Всеволод, как пишет La Journada, был последним из живых свидетелей убийства Льва Троцкого.
В 1990 году в доме Троцкого в столичном районе Койоакан Волков открыл музей, который возглавлял до самой смерти.
В 2019 году он обратился к стриминговому сервису Netflix с просьбой не показывать российский сериал "Троцкий", который был спродюсирован Константином Эрнстом и Александром Цекало. В тесте обращения говорилось, что сюжет сериала далёк от реальности и повторяет "сталинские фальсификации".
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Если кратко, то Троцкий был страстным и фанатичным сторонником мировой революции. Он собирался бросить все ресурсы России для достижении этой цели. Скорее всего, от населения России ничего бы не осталось...