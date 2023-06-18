Прогулка по Ленинграду 1969 года

FISHKINET
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф... 13 дизайнеров, у которых случился перебор с воображением 13 дизайнеров, у которых случился перебор с воображением Автомобиль столкнулся с тремя лосями на МКАД Автомобиль столкнулся с тремя лосями на МКАД Вкусно и точка! Вкусно и точка! Знакомьтесь, это африканский хайракс, он же даман Знакомьтесь, это африканский хайракс, он же даман Китайские технологии удивляют Китайские технологии удивляют A6M Zero. Лучший палубный истребитель Императорского флота Японии A6M Zero. Лучший палубный истребитель Императорского флота Японии В Иркутской области медведица загнала рабочих на опору ЛЭП В Иркутской области медведица загнала рабочих на опору ЛЭП Пост, который по-настоящему прочувствуют лишь женщины: всё о подругах Пост, который по-настоящему прочувствуют лишь женщины: всё о подругах "Слишком мужские" воинские должности планируют переименовать в британской армии "Слишком мужские" воинские должности планируют переименовать в... Чемпионка России по ММА нокаутировала напавшего на нее незнакомца Чемпионка России по ММА нокаутировала напавшего на нее незнакомца Медведи решили освоить новый вид деятельности Медведи решили освоить новый вид деятельности Драку из-за пролитого бокала шампанского устроили на цыганской свадьбе Драку из-за пролитого бокала шампанского устроили на цыганской свадьбе Во время протеста экоактивистов во Франции загорелся лес Во время протеста экоактивистов во Франции загорелся лес В районе Подольска на трассе замечены бессмертные нарушители В районе Подольска на трассе замечены бессмертные нарушители В Чистополе рыбаки поймали сома весом 104 кг В Чистополе рыбаки поймали сома весом 104 кг Съёмные аккумуляторы вернут в смартфоны Съёмные аккумуляторы вернут в смартфоны Сильный ливень с градом накрыли Дагестан Сильный ливень с градом накрыли Дагестан Пьяный мужчина выбросил с балкона унитаз на припаркованные автомобили Пьяный мужчина выбросил с балкона унитаз на припаркованные автомобили
Прогулка по&nbsp;Ленинграду 1969 года

Прогулка по Ленинграду 1969 года

Автор:
18 июня 2023 21:42
Метки: СССР   история   фото   
409
21

Сегодня у нас по плану 1969 год. Давайте посмотрим, каким в тот год был Ленинград.

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
81k
Андрей Старосельский 3 часа назад
Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tevet 39 минут назад
Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
125k
БрОдЯгА 2 часа назад
Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

973053



Другие посты автора
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Популярные теги
#фото#СССР#Юмор#подборка
#животные#история#забавно#милота
#люди#в мире#интересно#удивительно
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться