Прогулка по Ленинграду 1969 года

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Сегодня у нас по плану 1969 год. Давайте посмотрим, каким в тот год был Ленинград.
Интересного вам просмотра!
1.
Маршрутное такси РАФ-977Д первого маршрута на стоянке недалеко от станции метро «Петроградская».
Курсировать по Ленинграду такие маршрутки начали в 1965 году. Проезд стоил 15 копеек.
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3.
Идёт активная застройка Юго-Запада. На фото - новые кварталы на улице Солдата Корзуна. Справа - дом номер 5 по этой улице.
6.
Круговое движение на пересечении Гражданского проспекта и Дороги на Озерки (ныне - Северный проспект). Кадр из фильма "Завтра, третьего апреля ...".
11.
Строится Гражданский проспект около Муринского ручья. Впереди - будущий перекрёсток с проспектом Луначарского.
13.
Троллейбус МТБ-82 на перекрёстке Рижского (тогда - проспект Огородникова) и Лермонтовского проспектов.
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