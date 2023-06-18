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Гигантский град выпал в США

Гигантский град выпал в США

Автор:
18 июня 2023 11:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   Техас   град   осадки   погода   
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Удивительное погодное явление сопровождалось мощнейшим ветром

Вы когда-нибудь видели град размером с куриное яйцо и больше? Такое случается довольно редко. Впрочем, жителей американского штата Техас теперь этим не удивить — на днях там падали градины диаметром до 14 см.



Самые крупные градины бомбардировали города Шамрок и Сангер. Местные жители сняли множество фото и видео необычайного явления — на снимках видно, как градины еле умещаются на ладони взрослых людей.


«Я использовала свой iPhone SE в качестве линейки — у него длина 14 см, и шарик был практически такой же длины», — рассказала одна из очевидиц.


Суперячейка, ответственная за мощный град, вероятно, имела восходящие потоки, скорость которых превышала 150 км/ч. По оценкам специалистов, именно такая скорость ветра необходима, чтобы удержать градину размером больше 10 см. Замерзшие ледяные шарики могут падать со скоростью не менее 120 км/ч, пишет Fox Weather.


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Метки: США   Техас   град   осадки   погода   
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12  комментариев
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15k
Majul 15 часов назад
При чем здесь айфон???? Или автор не мог не поделиться с миром инфой, что у него айфон!!!! Что за имбецильная привычка выставлять напоказ подобное?
Что веганы ,что ябломаны все одинаковые:
- который час?
- а, да сейчас я посмотрю на суперсовременный ярчайший экран моего гипер про макс [мат]ас стопицот про айфон 899! Я, кстати веган, а вы все злые, потому что мясо жрете и убиваете невинных зверушек, я специально пост выложили в инсте с моего гипер пупер [мат]ас айфона на эту тему! А какой вопрос был?
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624
Андрей 7 часов назад
эх... не тот град по ним влупил....
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5k
S__D 9 часов назад
Комментарий к фото
Патиссон. ))
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10k
Сережа 12 часов назад
Неужели опять разрешили одному известному обладателю Айфона поиграться с "климатической" кнопкой?
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747
Пчёлкин 14 часов назад
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2k
Alex 14 часов назад
Поскорей бы у пиндосских тварей вулкан взорвался...
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−3
Al Di 14 часов назад
Айфон какой номер? Уточните пожалуйста.
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1k
Rom 15 часов назад
Ну раз с айфон, путь теперь говорят по этому граду. Больше то ни на что не похож, ну да.
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26k
БамбарбияКиргуду 15 часов назад
А нельзя сформировать градины размером с арбуз?А то пока пиндосы там живые,неуютно себя чувствую.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
16104



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