Гигантский град выпал в США

Удивительное погодное явление сопровождалось мощнейшим ветром
Вы когда-нибудь видели град размером с куриное яйцо и больше? Такое случается довольно редко. Впрочем, жителей американского штата Техас теперь этим не удивить — на днях там падали градины диаметром до 14 см.
Самые крупные градины бомбардировали города Шамрок и Сангер. Местные жители сняли множество фото и видео необычайного явления — на снимках видно, как градины еле умещаются на ладони взрослых людей.
«Я использовала свой iPhone SE в качестве линейки — у него длина 14 см, и шарик был практически такой же длины», — рассказала одна из очевидиц.
Суперячейка, ответственная за мощный град, вероятно, имела восходящие потоки, скорость которых превышала 150 км/ч. По оценкам специалистов, именно такая скорость ветра необходима, чтобы удержать градину размером больше 10 см. Замерзшие ледяные шарики могут падать со скоростью не менее 120 км/ч, пишет Fox Weather.
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Что веганы ,что ябломаны все одинаковые:
- который час?
- а, да сейчас я посмотрю на суперсовременный ярчайший экран моего гипер про макс [мат]ас стопицот про айфон 899! Я, кстати веган, а вы все злые, потому что мясо жрете и убиваете невинных зверушек, я специально пост выложили в инсте с моего гипер пупер [мат]ас айфона на эту тему! А какой вопрос был?