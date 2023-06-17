8 городов-призраков, которые напугают даже бывалых путешественников

Даже если вы сами никогда не видели ни одного заброшенного поселения, в мире существует гораздо больше городов-призраков, чем вы думаете. Они не только повсюду, но и выглядят страшнее, чем признаёт большинство людей. Население покидает города и поселки, когда экономика рушится или происходит какое-то стихийное бедствие. Из-за поспешного ухода, то что осталось заброшенным, обычно представляет собой странную пустошь, полную "привидений". Взгляните!



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1. Даллол, Эфиопия 0 Источник:

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0 Источник: Даллол был процветающим шахтерским городком в эфиопской пустыне. Неподалеку находится вулкан Даллол, который в последний раз извергался в 1926 году. Но жители покинули город в конце 1960-х годов по экономическим причинам.

2. Киламба, Ангола 0 Источник:

0 Источник: Город Киламба был рассчитан на 500 000 человек, но его население было намного меньше. Только 220 квартир были проданы в 2013 году после того, как были построены первые 2800 квартир. Очевидно, город оказался слишком дорогим для жителей Анголы.

3. Колманскоп, Намибия 0 Источник:

0 Источник: Этот город на юге Намибии, появился после начала алмазной лихорадки в регионе. Когда-то здесь были казино, больница и школа. После окончания Первой мировой войны люди покинули город, когда продажи алмазов пошли на убыль. Поселение постепенно поглотила пустыня.

4. Пирамида, Шпицберген, Норвегия 0 Источник:

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0 Источник: Российский шахтерский поселок Пирамида на острове Западный Шпицберген в Норвегии был законсервирован в 1998 году, и он отлично сохранился. Благодаря северному климату и тому, что поблизости почти нет людей, многие постройки остались в своем первозданном виде и сохранили атмосферу тех далёких лет.

5. Орадур-сюр-Глан, Франция 0 Источник:

0 Источник: Небольшой поселок Орадур-сюр-Глан во Франции является воплощением невыразимого ужаса. Во время Второй мировой войны 642 жителя, в том числе 200 детей, были убиты немецкими солдатами в качестве наказания за французское сопротивление. Его руины стоят до сих пор как памятник всем погибшим.

6. Каякей, Турция 0 Источник:

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0 Источник: Само поселение было основано еще в XVIII веке греческой общиной и носило название Лебессос, в дальнейшем оно было переименовано в Ливисси. В поселении была вся необходимая инфраструктура для небольшого городка. В 1923 году закончилась турецкая война, по результатам которой греки должны были покинуть территорию Турции и вернуться в свою страну. Таким образом Каякей опустело, так как турки не захотели тут жить.

7. Чайтен, Чили 0 Источник:

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0 Источник: В мае 2008 года посёлок Чайтен был полностью эвакуирован, когда поблизости произошло извержение вулкана Чайтен . Это было первое извержение вулкана за более чем 9000 лет. Затем на поселение обрушился смертоносный селевой поток, сметая всё на своём пути. В результате этого река полностью изменила свой курс, и сделала Чайтен окончательно непригодным для жизни.

8. Сан-Ши, Тайвань 0 Источник: