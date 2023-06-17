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8 городов-призраков, которые напугают даже бывалых путешественников

8 городов-призраков, которые напугают даже бывалых путешественников

Автор:
17 июня 2023 23:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Бывалые   Город-призрак   Заброшенные   Рушится   напугают   путешественники   
1749
20
Даже если вы сами никогда не видели ни одного заброшенного поселения, в мире существует гораздо больше городов-призраков, чем вы думаете. Они не только повсюду, но и выглядят страшнее, чем признаёт большинство людей. Население покидает города и поселки, когда экономика рушится или происходит какое-то стихийное бедствие. Из-за поспешного ухода, то что осталось заброшенным, обычно представляет собой странную пустошь, полную "привидений". Взгляните!
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Метки: Бывалые   Город-призрак   Заброшенные   Рушится   напугают   путешественники   
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5  комментариев
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867
Шурман 2 часа назад
У нас тоже такой есть , зона Antwerpen , после постройки ядерных станций люди сами начали покидать город , он находиться на границе с Голландией , раньше туда еще можно было проехать теперь нет все подъезды заблокированы и дороги и иногда стоят патрули полиции , там точка не плохая для морской рыбалки но увы много лет назад полный запрет на посещение , дома пустые хотя стекла не побитые
печально все это . Город Doel , поставьте в Гугл картинки кому интересно и посмотрите в что он превратился .
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6k
Андрей Крылов Час назад
Заголовок статьи - полное дерьмо. Фотки есть фотки. Сего с фактами наглядными сполить? Но подписи д\под ними - поолный кал и непонимание ситуации причин и следствий. Гм... Не переспост ли с какого наглицкого ресурса? Но вроде линков на источники отсутствуют. Значит атор сам такое сооорудил? а "сам" не хочется ставить минус. Тут такое редко. Потому не поставлю ни чего. Не + , и -... Хотя разве так важно всё это лайкодрочерство? Вот мне, сейчас скорее минусов напихают. Ещё и кто-то ляпнет, что Крылов опять надрался. (сто бываает, но далеко не так чкасто. как некоторым мерещится) .. :) И пох.
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25k
Slawa49 Час назад
поселок Синегорье Магаданская область!некогда процветающий поселок городского типа, где жила интелегенция из гидроэнергетиков! пришол в упадок с развалом СССР как и большинство поселков Магаданской области, Чукотки и якутии!
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5k
Александр 2 часа назад
Почему-то ожидал увидеть Припять.
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