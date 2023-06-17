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Просто гифки, всякие и&nbsp;разные

Просто гифки, всякие и разные

Автор:
17 июня 2023 22:21
Метки: гифки.   может ржаачные а може и тен   сука прросто гифки   
605
15
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Просто гифки, разнообразные...
Интересного вам просмотра!

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Метки: гифки.   может ржаачные а може и тен   сука прросто гифки   
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17k
Nikita 2 часа назад
Четырёхлетний сын подходит к отцу и спрашивает:
Папа, а почему у футболистов форменные трусы короткие, а у хоккеистов они ниже колен?
Отец после паузы:
Понимаешь, сынок, в хоккей играют настоящие мужчины…
Четырёхлетний сын подходит к отцу и спрашивает: Папа, а почему у футболистов форменные трусы короткие, а у хоккеистов они ниже колен? Отец после паузы: Понимаешь, сынок, в хоккей играют настоящие мужчины…Посмотреть
Четырёхлетний сын подходит к отцу и спрашивает: Папа, а почему у футболистов форменные трусы короткие, а у хоккеистов они ниже колен? Отец после паузы: Понимаешь, сынок, в хоккей играют настоящие мужчины…
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24k
Сталкер Час назад
Юганск, всегда подборки хорошие, а сегодня вообще отличная!
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Юганск

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