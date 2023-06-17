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Просто гифки, разнообразные...
Интересного вам просмотра!
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Папа, а почему у футболистов форменные трусы короткие, а у хоккеистов они ниже колен?
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Понимаешь, сынок, в хоккей играют настоящие мужчины…