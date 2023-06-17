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Прогулка по&nbsp;Москве 1969 года

Прогулка по Москве 1969 года

Автор:
17 июня 2023 22:03
Метки: СССР   история   фото   
316
20

Сегодня мы попадём в 1969 год, когда на экраны страны вышла легендарная "Бриллиантовая рука". Давайте вместе посмотрим, как столица прожила тот самый год!

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Denissg 6 часов назад
Главное, что мы пока не с Лениным.
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