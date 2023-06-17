Прогулка по Москве 1969 года

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Сегодня мы попадём в 1969 год, когда на экраны страны вышла легендарная "Бриллиантовая рука". Давайте вместе посмотрим, как столица прожила тот самый год!
Интересного вам просмотра!
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3.
Самые окраины города: улицы уже вошедшего в состав Москвы села Гольяново ещё совсем не похожи на городской пейзаж.
На фото - современная Алтайская улица. Сейчас на месте деревянного дома находится 191-я поликлиника.
8.
Эскалаторная галерея на Ленинских (ныне - Воробьевых) горах. Недавно была восстановлена и открыта вновь.
16.
Автобусное кольцо на 9-й Парковой улице в Измайлово и новенькие ЛиАЗы-677, которые только-только начали выходить на маршруты.
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