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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
17 июня 2023 21:55
Метки: Россия   СССР   история   фото   
740
29

Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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5  комментариев
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133
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
арнгольц или как там, бездарность
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24k
Сталкер 10 минут назад
Бывал я тут... )

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6k
Андрей Крылов 16 минут назад
Стыдобище и угробище! Что интересного в 90-стых кромсе того, что некоторые тогда были детьми и (или) молодыми, как я? Я тогда был молод и полон сил. Только уволился из ВС СССР сержантом. И тут... Бндитизм, развал любимой страны и всей жизни, к которой привык с дестсва. Мрак и говно!!! Тоже пытался выживаать и то женьги в мешказхх носил (благог инфляция была такая, что кува разанной бумаги неосилась мешками и надо было умудриться вовремя на типа стиабильные баксы, германские марки поменять, чтоб засчтра не обесценились ещё в 3 раза). И о чем тут настоольгировать? Как не раз уже сказано и что подтвержддаю, были времена куда тяжелее, ног небыло подлее!!! Этой поговоркой все 90-стые описяваются замечательно и точно. Проклятое время предательства, разложения и гадости.!
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2k
Hans 19 минут назад
Участицы "мисс москва" - одни красавицы. И сейчас какие -
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