A6M Zero. Лучший палубный истребитель Императорского флота Японии

Основное вооружение Зеро это лицензионный Эрликон с которым мы с вами уже познакомились. Они явно устарели к 1943 г. Швейцарцы вообще свернули работы над авиапушками ещё до начала войны, а заменить их японцев ничем не могли. Они единственные поддерживали эту конструкцию в авиации. Все страны к тому моменту времени отказались от этой системы. Радиооборудование также уступало оборудованию союзников. Но самое главное это мотор. Сакае вообще не имел резервов для форсирования. Вспоминаем, что Сакае как и серия советских М-85…М-89 это Гном-Рон 14к Мистраль Мажор. Да, Мистраль Мажор имел малые габариты, но они же не позволяли снять с него больше чем 1200 л.с. Потенциала форсирования не было. И на нём Зеро летал всю войну. Более мощный мотор Кинсей 1500 л.с. военные применять запретили. Но дело не только в этом. Самое главное в том, почему они активно не вели работы по его преемнику? Он был? Был. А7М Реппу. В 1942 г. Мицубиси вообще приостановила работы по нему! Военные требовали модернизации Зеро. Кто был их Шахурин? У нас бы за такое он стал невинной жертвой политических репрессий, пострадавший ни за что. Мицубиси тратила огромные ресурсы на поддержание производства этого устаревшего к 1943 г. истребителю. Но это не их вина, а военных. Вообще складывается такое чувство, что Зеро спроектирован под их психологию самураев. Бусидо – путь воина – означает смерть. Когда для выбора имеются два пути, выбирай тот, который ведёт к смерти. Вот и получили оружие для этого – с самого начала беззащитный самолёт. Зеро оставил истребительную палубную авиацию Японии без лётчиков. На Гуадалканале потери сторон в истребителях были практически равны. Но вот в лётчиках… У японцев просто катастрофичны. Все его супер характеристики были достигнуты за счёт переоблегчения конструкции. Бронезащиты нет, протекторов нет – любое попадание ведёт к фатальным последствиям. У Уайлдкэта, например, помимо бронезащиты надувной плотик, запас продуктов и прочее, что поможет выжить сбитому лётчику.

Зеро это машина предельных параметров. Её основные характеристики, по которым она превосходила своих противников, это высочайшая манёвренность на низких скоростях, низкая скорость сваливания и великолепнейшая свечка. Но следует отметить, что машины предельных параметров имеют свойство быстро устаревать. Так и получилось.



