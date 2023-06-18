A6M Zero. Лучший палубный истребитель Императорского флота Японии

До Пёрл-Харбора американцы недооценивали ВВС императорской Японии.
В 1943 г. США признали, что скороподъёмный, уязвимый японец Zero стал подлинным триумфом. Познакомимся с легендой Тихого океана.
В 1936 г. на вооружение авиации флота был принят истребитель ф. Мицубиси А5М (кодовое обозначение у Союзников Клод) он же Тип 96, созданный по спецификации 9-Си. Для своего времени это был очень совершенный палубный истребитель.
Королевский флот в то время летал на Хоукер Нимроде – биплан с неубираемым шасси, а флот США на бипланах F3F.
Следует сказать, что он не был первым палубным монопланом, как обычно говорят. Первым палубным монопланом был французский Девуатин Д376, правда, по схеме парасоль.
На смену А5М предстояло создать машину следующего поколения. Для чего была разработана спецификация 12-Си. 17 января 1938 г. эти требования техзадания были переданы в две компании: Накадзима и Митцубиси.
Спецификация 12-Си была очень непростой:
- максимальная скорость не менее 270 узлов (500 км/ч);
- набор высоты 3000 м за 3 мин. 30 сек.;
- продолжительность полёта до 1,5 часов на боевом режиме и до 8 часов на экономичном с подвесным баком;
- вооружение два пулемёта 7,7 мм и две пушки 20 мм, возможность подвески двух бомб калибра до 60 кг;
- радиостанция и радиополукомпас;
- размах крыла не более 12 м – ограничен размером самолётоподъёмников авианосцев императорского флота;
- разбег при встречном ветре 12 м/с не более 70 м;
- при отсутствии ветра не более 175 м;
- скорость сваливания не более 58 узлов (107 км/ч);
- пробег не более 240 м;
- манёвренность на уровне предшественника А5М.
Требования к характеристикам, также как и к оборудованию, намного превосходили всё, что прежде было достигнуто в Японии. За исключением массы самолёта. Этот параметр не оговаривался в задании.
Накадзима вышла из конкурса после оценки ТЗ. Мицубиси поручило работу над новой машиной инженеру Дзиро Хорикоси. В его команду вошли Ёситоси Соне и Ёсио Исикава - конструкция, Деничиро Иноэ и Сётаро Танака – винто-моторная группа, Ёсими Хатакенака - вооружение и вспомогательное оборудование, Садахико Като и Такесси Мори - шасси.
Главной проблемой для Хорикоси стал двигатель. Япония не имела на тот момент мощного рядного серийного мотора. Выбирать приходилось из трёх 14-ти цилиндровых звездообразных двигателей: Дзуисей 13 875 л.с. родной ф. Мицубиси, Сакае 12 950 л.с. ф. Накадзима и Кинсей 40-ой серии опять же родной Мицубиси мощностью 1070 л.с.
От самого мощного Кинсея было решено отказаться из-за его массы и габаритов дабы выполнить ТЗ.
Хорикоси установил самый слабый Дзуисей 13 с двухлопастным винтом. Для 1939 г. это явно мало. Например, на И-16 из пака Битва за Москву установлен М-63 1938 г. со взлётной мощностью 1100 л.с.!
Почему не был изначально выбран Сакае 12? Возможно, не хотели продвигать своего конкурента из Накадзимы. Это же дополнительные заказы их производству. Капитализм – счастье – зашибись.
Планер делали предельно легким, дабы выполнить требования ТЗ. Так было решено отказаться от складывающихся крыльев – механизм уборки лишний вес, передняя часть фюзеляжа вместе с крыльями представляло собой единую неразъёмную конструкцию – всё для малого веса повторюсь.
Для обеспечения высокой манёвренности удельная нагрузка на крыло не должна была превышать 105 кг/м2. Отсюда довольно большая площадь крыла.
С мощностью мотора в 875 л.с. никакой бронезащиты лётчика и защиты топливных баков не предусматривалась. Иначе ТЗ было бы не выполненным. Хорикоси ничего не оставалось только, как облегчать планер. Да, Мицубиси обращалась к военным о смягчении некоторых параметров спецификации 12-Си, но те остались непреклонны.
Хорикоси впервые в силовом наборе применил новейший конструкционный материал ESDT – экстра-супер дюраль – алюминий-цинк-магниевый сплав компании Сумитомо металл, который был до полутора раз прочнее тогдашних марок дюраля. Там где американцы, например, применяли лист крылатого металла марки 24S толщиной 1 мм, их японские коллеги могли применить лист толщиной, например, 0,8 мм при той же прочности. Это давало облегчение конструкции. Недостатком новейшего сплава была более высокая подверженность коррозии. Кроме того, вылизывалась аэродинамика. Никаких щелей, всё подгонять, заклёпки только впотай – поверхности не должны не иметь никаких лишних выступающих деталей. Сравните с Хэллкетом где листы идут внахлёст.
Как говорят американцы – тот, кто не умеет в двигатели, тот занимается аэродинамикой.
Что касается вооружения. Вы уже познакомились с пушками Эрликон производящимися по лицензии в Японии. Военные настояли на установке двух пушек Тип 99. Их установили в крыле с внешней стороны от узлов крепления шасси. В этом месте крыло имело усиление, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки.
https://www.youtube.com/watch?v=on6csHqCyBI
10 апреля 1938 г. военным был представлен макет нового истребителя. Разгорелись жаркие споры между морскими лётчиками. Группу лётчиков, отдававших предпочтение манёвренности в ущерб остальному, представлял Минору Генда, группу лётчиков, отдававших предпочтение скорости, представлял Такео Сибата, который утверждал, что скоростной самолёт позволяет навязать свою тактику боя. Выгодную для себя тактику даже, несмотря на превосходство противника в манёвренности.
Жаркие споры остановил Дзиро Хорикоси, заявив, что новый истребитель будет и манёвренным, и скоростным.
16 марта 1939 г. прототип был готов. 14 апреля того же года лётчик-испытатель Мицубиси Катсудзо Сима впервые поднял его в воздух.
По результатам первых полётов было принято решение установить новый трёхлопастный винт Гамильтон Стандарт, производящийся по лицензии.
Испытания на скорость провалились – истребитель достиг только 491 км/ч. Когда по заданию требовалось 500 км/ч. Военные потребовали установить двигатель от конкурента Накадзимы Сакае 12. На тот момент, имевший только одну ступень нагнетателя.
Что касается Сакае 12. Советские Су-2 и Ил-4 летали практически на аналогичном моторе – М-88. У них был один родитель – Гном-Рон 14К Мистраль Мажор. Вот такие дела.
С установкой Сакае 12 возникли некоторые проблемы. Этот мотор имел мидель больше, чем Дзуисей 13. Пришлось переделывать капот и мотораму, но так, чтобы не увеличить лобовое сопротивление и не ухудшить обзор. В результате тепловой режим получился очень напряжённым. Конструкторам стоило приложить немало усилий для решения этой проблемы. На цилиндрах первой «звезды» установили жестяные обтекатели, направлявшие воздушные струи на цилиндры второй «звезды». Но это было сделано позднее – при испытаниях в Китае.
После окончания программы испытаний, длившейся несколько месяцев. 14 сентября 1939 года самолет был принят на вооружение под обозначением Рэй-сики кандзё сэнтоки (морской истребитель образца 0 (1940) года) А6М1. Или сокращённо Рэйсен. От рэй – ноль, сэн – истребитель. Почему 0? Истребитель принят на вооружение в 2600 году по японскому летоисчислению (1940 год от Рождества Христова). Поэтому ноль ноль. Или просто ноль.
Предсерийные машины были переданы на авиабазу Оппама в руки лётчиков-испытателей из кокутай Йокосука, где получили исключительно восторженные оценки.
Слухи о великолепнейшем новом самолёте быстро распространились среди лётного состава флота. Работы по доводке А6М шли с большим давлением со стороны военных, которым нужен был истребитель для прикрытия бомбардировщиков в ходе войны в Китае. Доводы инженеров о продолжении работ над доводкой машины не были услышаны и предсерийные А6М1 были отправлены на фронт. Отряд А6М1 возглавляемый Тамоцу Йокояма и Сабуро Синдо влили в 12-Ренго Кокутай (12-я объединенная авиационная группа). К шести истребителям добавили ещё несколько, которые испытали на палубе авианосца Кага.
После их успешного завершения 31 июля истребитель был принят на вооружение под обозначением А6М2 модель 11.
Боевое крещение нового самолёта состоялось 18 августа 1940 г., когда 12 новейших А6М выполняли прикрытие 50 G3M в налёте на Чунцин. Китайские самолёты группе не встретились. Впервые Рейсен вступил в бой 13 сентября, когда группа под командованием Сабуро Синдо столкнулась с отрядом из 27 китайских истребителей. Китайцы вообще не ожидали появления японцев в своём глубоком тылу. Ни один истребитель, стоящий на вооружении любых ВВС мира, не мог долететь на такое расстояние. В считанные минуты японцы сбили 13 противников, 11 совершили аварийные посадки, впоследствии все эти машины были списаны по причине получения боевых повреждений, и лишь трём удалось спастись. Японцы потерь не понесли.
Клэр Шенно, отставной офицер ВВС США занимавшийся реорганизацией китайских ВВС, послал доклад в США о появлении у японцев новейшего истребителя, но на его многочисленные рапорты американское руководство не реагировало.
После окончания китайской командировки в конструкцию внесли изменения, главными из которых было усиление лонжерона крыла и внедрение складывающихся законцовок крыла – А6М2 модель 21. К производству новейшего истребителя подключили мощности Накадзимы. Именно инженеры это фирмы создали гидропоплавковый самолёт А6М2-N. О нём следует рассказать отдельно.
После практической эксплуатации А6М2 в строевых частях военные потребовали от Мицубиси увеличения скорости полёта. Манёвренность и мощь вооружения их устраивали. Для увеличения скорости был установлена модификация Сакае 21 мощностью 1130 л.с. и имевшая две ступени нагнетателя. Чтобы компенсировать возросший вес был уменьшен объём фюзеляжного бензобака. Был увеличен боекомплект пушке с 60 до 100 снарядов на ствол путём установки барабана увеличенной ёмкости и, соответственно, увеличенных размеров, что вынудило ввести обтекатели на крыле. Для улучшения управляемости на высоких скоростях уменьшили размер элеронов.
Первый самолёт был построен к июню 1941 г. Но лётные испытания показали, что помимо снижения дальности, о бензобаке было сказано выше, несколько снизилась и манёвренность из-за демонтажа законцовок крыла, но незначительно выросли скороподъёмность и скорость. Новой модификации был присвоен индекс А6М3 модель 32. Правда, выпуск её начался после Мидуэя – в июле 1942 г. Первоначально у Союзников он получил обозначение Хэмп. Вообще у Союзников Рейсен имел код Зик – сокращение от библейского Иезекиилия.
Применение на фронте вынудило конструкторов вернуть законцовки крыла. Без них он был очень похож на своего противника F4F Уайлдкэт. Это А6М3 модель 22. Кроме того, на этот вариант были установлены два крыльевых топливных бака, а на модификации 22ко были установлены длинноствольные Тип 99 модель 2 вместо Тип 99 модель 1.
А6М3 модель 32 и А6М3 модель 22 строила только Накадзима.
Самый загадочный вариант это А6М4. О нём после войны не смог даже вспомнить главный конструктор Дзиро Хорикоси. Правда, справедливости ради следует сказать, что в конце 1941 г. у Рейсена появился новый главный конструктор – Мидзиро Такахаси, сменивший Хорикоси, который сосредоточился на А7М Реппу. В первую очередь под его руководством довели скорость пикирования до 660 км/ч за счёт внедрения нескладывающегося крыла и уменьшения его площади. Общий выхлопной коллектор был заменён семью реактивными патрубками – по одному на каждую пару цилиндров. Почти на 80 кг облегчили планер. Бронезащиты по-прежнему не было. Все эти мероприятия позволили увеличить скорость до 565 км/ч. В 1943 г. Это А6М5 модель 52. Прототип данной модификации испытывался в августе 1943 г. В этом же месяце состоялся дебют американского Ф6Ф-3 Хэллкет в бою у острова Маркус.
Следующая модификация А6М5а модель 52а (ко) март 1944 г. получила очередное усиление крыла – скорость пикирования довели до 740 км/ч, ленточное питание пушек – 125 снарядов на ствол, но бронезащиты лётчика, протектированных баков по прежнему не было. Батарея Хэллкета просто разрывала А6М, тогда как он сам держал удар японского истребителя благодаря своей прочной конструкции.
А6М5b модель 52b (оцу) это первая попытка защитить лётчика. Для чего внедрили подобие бронестекла – два слоя оргестекла и обычного плекса общей толщиной 50 мм. Установили противопожарную систему в фюзеляжный бак – баллон с углекислотой. При пожаре углекислый газ заполнял бак с топливом и моторный отсек. Кроме того, один пулёмет винтовочного калибра заменили на крупнокалиберный тип 3, представлявший собой американский Браунинг под французский патрон Гокчисса – какой-то мутант. В серию данная модификация пошла в апреле 1944 г.
За ней последовала А6М5с модель 52с (хей). На этом варианте кардинально усилили вооружение – пулемёты винтовочного калибра были убраны, взамен них установили три крупнокалиберных тип 3 в дополнение к двум 20 мм пушкам. Появились направляющие для подвески 8 10 кг неуправляемых ракет. Наконец-то, лётчик получил полноценную бронезащиту! Бронеспинка толщиной 8 мм, бронесетекло толщиной 55 м. Протектированный фюзеляжный топливный бак. Но всё это осенью 1944 г. Всё это увеличило вес на 300 кг! Притом же моторе. Новый главный конструктор Эйтаро Сано справедливо указал на то, что мощность мала, необходимо установить Кинсей 62 мощностью 1350 л.с. на тот момент, но военные отвергли его предложение – данный мотор был необходим для новой модификации бомбардировщика D4Y3 Сюисей. Мало того. Ему было запрещено вести любые проектные работы на А6М под любой другой двигатель кроме Сакае.
Он попытался выйти из положения путём установки системы впрыска водо-метанольной смеси. Но эта затея провалилась из-за недоведённости данной системы.
Были предпринята попытка доведения её до ума на А6М6с модель 53с, но она провалилась.
Следующей модификацией стала А6М7. Это истребитель-бомабардировщик. На нём был переделан подфюзеляжный узел подвески. Теперь вместо ПТБ туда подвешивалась 250 кг бомба. На часть машин устанавливался Сакае 31 с впрыском водо-метанольной смеси. В серию машина пошла весной 1945 г.
Последней модификацией стала А6М8 модель 54с. Наконец-то, планер получил мощный мотор – Кинсей 62 мощностью 1500 л.с. Это был самый скоростной Зеро – 573 км/ч. В 1945 г. Нет слов. Прототип новой модификации поднялся в воздух 25 мая 1945 г. К окончанию войны ни один серийный самолёт этой модификации построен не был.
Всего за годы войны было построено 10964 самолёта.
Отдельно рассмотрим учебную модификацию А6М2-К. В начале 1942, предвидя необходимость ускорить учебную программу пилотов, Флот поручил разработку современного двухместного учебного самолета. Было принято решение осуществить переделку A6M2 по спецификации программы 17-Си. Изменения включали двухместную кабину с курсантом впереди и инструктором сзади, удалением фюзеляжного топливного бака и двух 20-мм крыльевых пушек чтобы сохранить вес, добавлением небольших горизонтальных гребней по бортам впереди стабилизатора, удалением створок колес шасси. Модификация оказалась удачной и начиная с ноября 1943 было выпущено 236 A6M2-K, а дальнейшие 272 таких самолета строились с мая 1944 в Хитачи. A6M2-K интенсивно использовались в Японии и на Формозе и, кроме первоначального назначения в качестве самолета повышенного обучения, действовали как буксировщики мишеней и для ударов камикадзе.
Что касается боевого применения. Это рабочая лошадка Императорского флота Японии. Истребитель был задействован во всех сражениях Тихоокеанской войны. Не буду здесь рассказывать про это. Боевое применение и асы рассмотрены мною в ролике:
https://www.youtube.com/watch?v=WzQFvMVCGo4&t
Возможности базового истребителя императорского флота Японии для строевых лётчиков Союзников были полной неожиданностью. И это несмотря на то, что американцы обладали достаточно точными сведениями о Рэйсене уже к началу 1941 г. Вспоминаем доклад Клэр Шенно о котором говорилось выше. Мало того. Помощник военно-морского атташе США по авиации Стивен Джерика в январе 1941 г. посетил ежегодный японский авиапраздник, где новый истребитель А6М был выставлен на всеобщее обозрение с табличкой со всеми ЛТХ: скорость, вес, мощность мотора. Он даже посмотрел на учебный бой А6М против его армейского собрата. После чего отправил данные себе на родину. Но там доклад не оценили. Мало того, он получил нагоняй за распространение дезинформации.
Американцы не верили в возможность существования таких характеристик. Вообще первый захваченный в той войне Зеро это не Алеуты 1942 г., а Китай 26 ноября 1941 г. Ещё до войны с США. В этот день группа истребителей А6М2 авиагруппы Тайнань должна была перелететь из Тайваня в Сайгон с целью сопровождения транспортного самолёта. Два лётчика группы лётный старшина первой статьи Симедзо Иноэ летел на Рэйсене с тактическим номером V-172, его ведомый лётный старшина второй статьи Такааки Симохигаси летел на Рэйсене с тактическим номером V-174. Они должны были лететь на юго-запад в сторону острова Тайнань, но потеряли визуальный контакт с основной группой. Их проблемой было то, что на обоих истребителях для увеличения дальности полёта было снято всё радиооборудование. В итоге они приземлились на пляже острова Хайнань. Следует сказать, что Иноэ посадил самолёт удачно, а вот Симохигаси повредил свой истребитель.
Судя по всему, они думали, что приземлились на территории контролируемой их войсками. Судьба их неизвестна. Скорее всего, они были казнены китайцами. Оба истребителя были оперативно убраны с пляжа. Что интересно. Крыло Зеро поднимали всего 4 человека.
4 июня 1942 г. состоялся рейд на Датч Харбор (Аляска), возглавляемый контр-адмиралом Какудой 2-го коку сентая (авианосцы "Ryujo" и "Junyo" ). Однако при этом A6M2 пилотируемый унтер-офицером Тадаеси Кога был поврежден и он попытался совершить вынужденную посадку на острове Акутан. По ошибке приняв болото за ровную и чистую площадку Кога открыл фонарь, поднял свое сидение и выпустил шасси. Сразу же после того как колеса коснулись земли, самолет скапотировал и Кога погиб. Замеченный американскими войсками несколькими днями спустя, самолет был вытащен и в августе 1942 переправлен на береговую базу авиации флота в Сан Диего.
Вслед за ремонтом самолет был первоначально испытан лейтенантом М.К. Хоффманом и лейтенант-коммандером Сандерсом из летно-испытательного звена береговой базы авиации флота в Анакостии. Эти испытания подтвердили данные пересланные из Японии ещё до войны.
Более подробно об испытаниях трофейного Зеро можно почитать, перейдя по ссылочке: https://www.lonesentry.com/articles/ttt08/zero-fighter.html
Что касается их. Американцы сравнили Рэйсен с Р-38Ф, Р-40Ф, Р-51 с Алиссоном, Ф4Ф-4, Ф4У-1. Перейдём сразу к выводам, дабы не удлинять ролик.
Из-за своей низкой нагрузки на крыло истребитель «Зеро» имеет маневренность, превосходящую маневренность всех наших истребителей, находящихся сейчас на вооружении.
Для успешной борьбы с этим самолетом необходимо поддерживать скорость более 300 миль/ч (483 км/ч).
При разработке тактики против «Зеро» следует принимать во внимание два факта:
1 Малая скорость крена «Зеро» на больших высотах.
2 Неспособность двигателя «Зеро» продолжать работу при отрицательных перегрузках – Сакае 12 имел поплавковый карбюратор.
Все лётчики, отправляемые в районы боевых действий, где ожидается присутствие «Зеро», должны быть проинструктированы о нижеследующем:
1.Никогда не пытаться вступить в манёвренный бой с «Зеро»
2.Никогда не пытаться маневрировать с «Зеро» на скоростях ниже трёхсот (300) миль в час [483 км/ч], если только не находишься позади него.
3.Никогда не преследовать «Зеро» на вертикали при низких скоростях. (У находящихся на вооружении самолётов на больших углах может начаться сваливание, в то время как «Зеро» лишь достигнет наиболее благоприятной для маневрирования скорости).
Самолеты, действующие против «Зеро», должны быть как можно более легкими; должно быть удалено все оборудование, не являющееся необходимым для боя.
Большие элероны обеспечивают Зеро высокую манёвренность на скоростях до трёхсот (300) миль в час (483 км/ч). На скорости выше трёхсот (300) миль в час становится почти невозможным изменить направление виража.
Выдающейся характеристикой «Зеро» является его высокая скорость свечи. Эта «свеча» представляет собой практически вертикальный набор высоты, который может продолжаться от полутора тысяч (1500) до двух тысяч (2000) футов (457-610 м) в зависимости от скорости в начале манёвра. Это не должно пониматься в качестве показателя скороподъёмности данного самолёта. «Зеро» не обладает высокой скороподъемностью. «Зеро» очень устойчив и имеет превосходные характеристики сваливания.
Наиболее важными особенностями, которые следует принимать во внимание при разработке успешной тактики противодействия «Зеро», являются его недостаточная скорость крена на высоких скоростях и отказы его двигателя при отрицательных перегрузках.
Про боевое применение говорилось выше. Отдельно лишь затрону камикадзе.
Американцы наносили всё более ощутимые удары, выбивая остатки опытных пилотов, на смену которым приходили необстрелянные новички. Не видя возможности переломить ход боёв, на базе Кларк был сформирован первый отряд специальных атак - камикадзе (божественный ветер) из 24 лётчиков. 25 октября 1944 года группа из пяти Зеро с подвешенными 250-кг бомбами атаковали и потопили эскортный авианосец Сен-Ло, а на следующий день были атакованы другие корабли. В общей сложности в результате первых атак камикадзе было потоплено 5 кораблей, 23 нанесены серьёзные повреждения.
Воодушевлённое успехом, японское командование форсировало создание отрядов специальных операций. Но Джон Тач, ранее разработавший знаменитую «плетёнку», парировал тактику камикадзе внедрением тактики «Большого синего одеяла».
Подробнее о плетёнке рассказываю в ролик о боевом применении Уайлдкэта: https://www.youtube.com/watch?v=-HjkyashZGI&t=
На дальних рубежах японские самолёты встречали воздушные патрули на F6F Hellcat, а с 1945 г и F4U Косрары. В 50 милях от основной группы располагались эскорты эсминцев, оборудованные радарами и обеспечивавшие взаимодействие с перехватчиками. Помимо мер, предпринятых для непосредственной защиты авианосных соединений, Тач настоял на проведение массированных атак на японские аэродромы. Все эти действия позволили значительно ослабить эффективность атак камикадзе. Определённую роль в отражении атак сыграли британские истребители, прежде всего новейшие Сифайр, обладавшие большой высотностью и пилотируемые опытными лётчиками.
Последний боевой вылет Рэйсена в войне это 15 августа 1945 года. Когда 12 истребителей 302 кокутая (восемь А6М5с и А6М7 и четыре J2M3) поднялись с базы Ацуги под командованием Ютаки Мориоки. В это же время взлетели девять Рэйсенов 252 кокутая с базы Мобара под командованием Морияси Хидаки. Над токийской бухтой группа Мориоки сцепились в схватке с шестёркой Хэллкетов из VF-88, сопровождающими Корсары в ударном варианте. Американцы сбили 8 японцев при потере 4 своих. В этом бою Мориока, сбив Хэллкет, стал последним японским асом войны. А вот группа Хидаки наткнулась на английские Сифайры из 887 эскадрильи – авианосец Индефатигебл, прикрывавшие Эвенджеры. Ценой потери одного своего истребителя они сбили восемь из девяти японцев.
Что касается асов. Составить достоверный рейтинг японских асов с точным указанием одержанных ими побед сегодня практически невозможно по целому ряду причин.
Во-первых, японцы не вели официального счета побед. Японские летчики отмечали их в частном порядке. Из-за этой неофициальности, не требовавшей подтверждения, эти счета мало соответствовали реальному положению дел. Да даже если бы это было официально, то всё равно было бы расхождение. В воздушном бою обычно просто невозможно проследить за судьбой обстрелянной жертвы и желаемое очень часто принимается за действительное.
Американцы, где смогли, выявили несоответствие заявок на победы японских лётчиков со своими реальными потерями. Повторюсь, это обычное дело - расхождение между заявленными победами и действительно сбитыми самолетами. Это характерно для ВВС всех воевавших стран без исключения.
Сам характер воздушного боя: высокие скорости, множество самолетов вокруг, дымы, облака, невозможность в горячке боя проследить за падением обстрелянной цели. Официально утвержденные победные счета летчиков-истребителей всех стран несколько расходятся с реальными потерями сторон. Американцы снизили число побед японских асов. Но даже в этом случае японцы значительно превосходят летчиков-истребителей США по количеству побед.
Хироёси Нисидзава (西澤 広義,1920-1944). Число побед этого летчика, как и у большинства японских пилотов, точно неизвестно. Сослуживцы Нисидзавы указывают количество сбитых им самолетов - от 103 до 202.
Тетсудзо Ивамото ((岩本 徹三,1916-1955) - некоторые исследователи считают именно его лучшим асом Японии. Послевоенные американские историки зачислили Ивамото 80 воздушных побед, но в дневнике Тетсудзо записано 202 сбитых самолета.
Соити Сугита (杉田庄一,1924-1945) считается третьим по результативности асом флота Японии. Американцы записывают ему 70 побед, а японские историки считают, что американцы занизили число его побед как минимум на 40.
Сабуро Сакаи (坂井三郎,1916-2000)
Такео Окумура (奥村武雄,1920-1943) американцы засчитывают ему 54 победы. Японцы считают эту цифру заниженной.
Такео Танимицу (谷水 竹雄,1919 - 2008) встретил начало войны с США корабельным акустиком японского флота; но после начала боевых действий его направили в авиашколу обучаться на летчика-истребителя. Ускоренные курсы летной подготовки старшина Танимицу завершил весной 1942 г., после чего до окончания года набирался опыта пилотирования в различных тыловых частях.
Американцы засчитывают ему 32 победы.
Что сказать в заключение?
Начну с обличения Хорикоси в плагиате. В 1946 г. Дрю Пирсон заявил, что А6М Рэйсэн это развитие Воут V-143. В 1937 г. японцы приобрели данный самолёт и присвоили ему обозначение AXV-1. По результатам испытаний было принято решение отказаться от постройки данного истребителя, т.к. по мнению летчиков-испытателей, он уступал даже Ки-27. Очевидно, что это традиционная байка о загубленной конкурентами гениальной конструкции. Да, V-143 оказался в распоряжении Накадзимы. Инженеры этой компании позаимствовали систему уборки шасси, крепления капота двигателя на свои Ки-43 и Ки-44. V-143 кроме США был отвергнут ещё и Аргентиной. США детально изучили конструкцию А6М в 1942 г. Ничего общего я в отчёте не вижу.
Достаётся и англичанам с их Глостер Ф5/34. Я считаю, что сходство скорее является эволюцией конструкций под требования заказчика. Также считают, что А5М Клод это Боинг Р-26, Re-2000 это Северский Р-35, а МиГ-15 это украденный Ф-86 Сейбр. Почему же Глостер, если он такой великолепный, вообще не был принят на вооружение, для угрозы Люфтваффе?
Вообще запуск этих разоблачительных теорий идёт со стороны западных стран, которые свои неудачи и просчёты пытаются на что-то списать. Они не могут принять факт того, что не только они могут делать великолепные машины. Да, Дзиро Хорикоси в своих мемуарах не отрицает факта использования западных технологий: пушки эрликон, винт гамильтон-стандарт, радиооборудование бендикс и т.д. Япония как и СССР были догоняющими. И догоняли, что мы, что японцы семимильными шагами.
А теперь моё мнение о Рэйсене – Зеро.
Я не считаю А6М великолепнейшим истребителем Второй мировой войны. Объясню почему. Да, без сомнения Дзиро Хорикоси создал отличный истребитель на начальный период второй мировой войны. Манёвренный, с огромнейшей дальностью полёта, чего, например, не хватило немцам в Битве за Англию, когда они не могли сопровождать свои ударные машины, мощным вооружением, неплохой скороподъёмностью. Он наводил ужас на своих противников. Но реализовать его плюсы и нивелировать его минусы, главным из которых я считаю отсутствие бронезащиты лётчика, могли лишь профессионалы высочайшего класса. Собственно говоря, ими и были лётчики императорского японского флота довоенной подготовки. Настоящая дрим тим. Которая к концу 1943 г. была своей большей частью выбита в ходе боёв на Соломоновых островах. Не в Мидуэее. Вовсе не там. Молодое пополнение не выжимало из машины максимум в силу отсутствия боевого опыта. Плюс к тому моменту у союзников массово пошли в бой Лайтнинги, Тандерболты, Корсары и Хэллкеты, пришедшие на смену Харрикейнам, Баффало, Уайлдкэтам. Важное замечание. Зеро японцами использовался не на виражах в начальный период войны, а для тактики hit & run, т.е. бум-зума. Новые истребители союзников не позволяли им это делать. Например, Р-38 Лайтнинг в своих поздних вариантах имел бустеры в канале крена, что помимо отличнейшей механизации крыла позволяло вести им бой на виражах с Зеро и одерживать победы. А основной палубный противник Хэллкет держал гору попаданий благодаря своей прочной и живучей конструкции чего Зеро не мог вообще. Да, бронезащита на нём тоже появилась. Правда, осенью 1944 г.
Основное вооружение Зеро это лицензионный Эрликон с которым мы с вами уже познакомились. Они явно устарели к 1943 г. Швейцарцы вообще свернули работы над авиапушками ещё до начала войны, а заменить их японцев ничем не могли. Они единственные поддерживали эту конструкцию в авиации. Все страны к тому моменту времени отказались от этой системы. Радиооборудование также уступало оборудованию союзников. Но самое главное это мотор. Сакае вообще не имел резервов для форсирования. Вспоминаем, что Сакае как и серия советских М-85…М-89 это Гном-Рон 14к Мистраль Мажор. Да, Мистраль Мажор имел малые габариты, но они же не позволяли снять с него больше чем 1200 л.с. Потенциала форсирования не было. И на нём Зеро летал всю войну. Более мощный мотор Кинсей 1500 л.с. военные применять запретили. Но дело не только в этом. Самое главное в том, почему они активно не вели работы по его преемнику? Он был? Был. А7М Реппу. В 1942 г. Мицубиси вообще приостановила работы по нему! Военные требовали модернизации Зеро. Кто был их Шахурин? У нас бы за такое он стал невинной жертвой политических репрессий, пострадавший ни за что. Мицубиси тратила огромные ресурсы на поддержание производства этого устаревшего к 1943 г. истребителю. Но это не их вина, а военных. Вообще складывается такое чувство, что Зеро спроектирован под их психологию самураев. Бусидо – путь воина – означает смерть. Когда для выбора имеются два пути, выбирай тот, который ведёт к смерти. Вот и получили оружие для этого – с самого начала беззащитный самолёт. Зеро оставил истребительную палубную авиацию Японии без лётчиков. На Гуадалканале потери сторон в истребителях были практически равны. Но вот в лётчиках… У японцев просто катастрофичны. Все его супер характеристики были достигнуты за счёт переоблегчения конструкции. Бронезащиты нет, протекторов нет – любое попадание ведёт к фатальным последствиям. У Уайлдкэта, например, помимо бронезащиты надувной плотик, запас продуктов и прочее, что поможет выжить сбитому лётчику.
Зеро это машина предельных параметров. Её основные характеристики, по которым она превосходила своих противников, это высочайшая манёвренность на низких скоростях, низкая скорость сваливания и великолепнейшая свечка. Но следует отметить, что машины предельных параметров имеют свойство быстро устаревать. Так и получилось.
На этом всё.
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Получил удовольствие от прочтения
Предлагаю аналогию с нашим Яком
Как начал войну с м105 на 1100 лс, так и окончил с м105пф на 1250 - в девичестве ИспаноСюизой
Также, только облегчался.....
На ЯПе, подобный сломали, не удалось дочитать. Автор психанул